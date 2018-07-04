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Дата распечатки: 04.07.2018 08:15
 
04.07.2018 07:38 Общество, Безопасность

Российские инспекторы посетят авиабазу на территории Беларуси

Минск, 4 июля. С 4 по 6 июля в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует "провести посещение авиабазы и воинского формирования на территории Республики Беларусь", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ (здесь и далее цитаты приводятся без стилистических правок).

"Посещение проводится в целях увидеть деятельность этого военного объекта, наблюдать за подготовкой этого воинского формирования (авиабазы) или наблюдать за ходом такой военной деятельности", — отмечается в релизе.

Российские инспекторы "будут иметь возможность наблюдать основные системы вооружений и военной техники".
БелаПАН.

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