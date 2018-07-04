Российские инспекторы посетят авиабазу на территории Беларуси

Минск, 4 июля. С 4 по 6 июля в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует "провести посещение авиабазы и воинского формирования на территории Республики Беларусь", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ (здесь и далее цитаты приводятся без стилистических правок).



"Посещение проводится в целях увидеть деятельность этого военного объекта, наблюдать за подготовкой этого воинского формирования (авиабазы) или наблюдать за ходом такой военной деятельности", — отмечается в релизе.



Российские инспекторы "будут иметь возможность наблюдать основные системы вооружений и военной техники".