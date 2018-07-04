Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/04/963361/
Дата распечатки: 04.07.2018 09:43
 
04.07.2018 08:23 Общество

На Брестском рынке сгорели четыре холодильные установки

Минск, 4 июля. Четыре холодильные установки уничтожены, еще две повреждены в результате пожара на территории Брестского рынка на улице Карбышева в одноименном областном центре. ЧП произошло рано утром 3 июля, сообщило в среду региональное управление МЧС.

Здание 1987 года постройки оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. Сработала сигнализация на пульте охраны, после осмотра сотрудником охраны помещений крытого рынка было обнаружено возгорание в холодильных установках.

Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (аварийный режим работы холодильной установки).
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Среда, 04 Июль 2018, 09:43
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск