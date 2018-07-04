На Брестском рынке сгорели четыре холодильные установки

Минск, 4 июля. Четыре холодильные установки уничтожены, еще две повреждены в результате пожара на территории Брестского рынка на улице Карбышева в одноименном областном центре. ЧП произошло рано утром 3 июля, сообщило в среду региональное управление МЧС.



Здание 1987 года постройки оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. Сработала сигнализация на пульте охраны, после осмотра сотрудником охраны помещений крытого рынка было обнаружено возгорание в холодильных установках.



Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (аварийный режим работы холодильной установки).