04.07.2018 09:02 Общество
Сотрудники МЧС вытащили пенсионерку из пятиметрового колодца
Минск, 4 июля. В Браславском районе сотрудники МЧС вытащили из пятиметрового колодца пенсионерку, сообщило Витебское областное управление министерства.
Происшествие случилось во второй половине дня 3 июля в деревне Медюки. "При помощи пожарной лестницы и спасательной веревки пенсионерка была поднята на поверхность. С диагнозом "общее переохлаждение" она доставлена в больницу. Со слов женщины, она упала в колодец на территории заброшенного дома, когда шла в лес за ягодами", — отмечается в релизе.
Колодец заполнен водой на 70 см.
Происшествие случилось во второй половине дня 3 июля в деревне Медюки. "При помощи пожарной лестницы и спасательной веревки пенсионерка была поднята на поверхность. С диагнозом "общее переохлаждение" она доставлена в больницу. Со слов женщины, она упала в колодец на территории заброшенного дома, когда шла в лес за ягодами", — отмечается в релизе.
Колодец заполнен водой на 70 см.