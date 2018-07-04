Сотрудники МЧС вытащили пенсионерку из пятиметрового колодца

Минск, 4 июля. В Браславском районе сотрудники МЧС вытащили из пятиметрового колодца пенсионерку, сообщило Витебское областное управление министерства.



Происшествие случилось во второй половине дня 3 июля в деревне Медюки. "При помощи пожарной лестницы и спасательной веревки пенсионерка была поднята на поверхность. С диагнозом "общее переохлаждение" она доставлена в больницу. Со слов женщины, она упала в колодец на территории заброшенного дома, когда шла в лес за ягодами", — отмечается в релизе.



Колодец заполнен водой на 70 см.