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Дата распечатки: 04.07.2018 09:43
 
04.07.2018 09:02 Общество

Сотрудники МЧС вытащили пенсионерку из пятиметрового колодца

Минск, 4 июля. В Браславском районе сотрудники МЧС вытащили из пятиметрового колодца пенсионерку, сообщило Витебское областное управление министерства.

Происшествие случилось во второй половине дня 3 июля в деревне Медюки. "При помощи пожарной лестницы и спасательной веревки пенсионерка была поднята на поверхность. С диагнозом "общее переохлаждение" она доставлена в больницу. Со слов женщины, она упала в колодец на территории заброшенного дома, когда шла в лес за ягодами", — отмечается в релизе.

Колодец заполнен водой на 70 см.
БелаПАН.

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Среда, 04 Июль 2018, 09:43
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