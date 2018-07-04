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Дата распечатки: 04.07.2018 11:20
 
04.07.2018 10:01 Общество, Экономика

Генеральная прокуратура выявила нарушения в работе Гомельской таможни

Минск, 4 июля. Генеральная прокуратура Беларуси проверила исполнение должностными лицами Гомельской таможни законодательства при ведении административного процесса, таможенного законодательства.

Как сообщает прокуратура, "Гомельская таможня не всегда всесторонне, полно и объективно исследовала обстоятельства административных правонарушений, устанавливала уличающие, оправдывающие, смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства". В ряде случаев она не приняла во внимание аспекты, имевшие значение для правильного разрешения дела, защиты прав и законных интересов лиц, участвовавших в административном процессе.

При изучении дел об административных правонарушениях, подготовка которых велась в Гомельской таможне, прокуроры, в частности, вскрыли факты нарушения права на защиту, ненадлежащего извещения представителя юридического лица об окончании подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению, ненаправления копии протокола об административном правонарушении лицу, в отношении которого он составлен, неуказания в протоколе об административном правонарушении всех сведений, необходимых для разрешения дела, необоснованного начала административного процесса в отношении физических и юридических лиц.

Как отмечают в Генпрокуратуре, перечисленные нарушения послужили основанием для возврата дел об административных правонарушениях судом в Гомельскую таможню для устранения недостатков.

В ходе прокурорской проверки обнаружено направление неполных ответов на обращения граждан и юридических лиц.

"Причина допущенных нарушений административного и административно-процессуального законодательства — ненадлежащее исполнение должностными лицами Гомельской таможни служебных обязанностей, упущения в организации работы уполномоченных лиц", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Для устранения выявленных недостатков заместитель генерального прокурора внес представление начальнику Гомельской таможни, в котором потребовал обеспечить правильное и единообразное применение закона, усилить контроль со стороны руководства Гомельской таможни за деятельностью уполномоченных должностных лиц, рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в нарушениях должностных лиц.

Реализацию акта надзора Генеральная прокуратура взяла на контроль.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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