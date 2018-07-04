Министр сельского хозяйства РФ считает необходимым соблюдение Беларусью и Россией балансов взаимных поставок сельхозпродукции

Минск, 4 июля. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев считает необходимым соблюдение Беларусью и Россией балансов взаимных поставок сельхозпродукции. Об этом он заявил 2 июля на встрече с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонидом Зайцем. Стороны обсудили состояние и исполнение прогнозных балансов спроса и предложения в рамках утвержденных объемов поставок, сообщила пресс-служба российского ведомства.



Участники встречи обсудили также вопросы снятия ограничений в поставках молока и молокопродуктов, интеграции белорусской информационной системы "AITS-Прослеживаемость" с российской федеральной государственной информационной системой "Меркурий".



Как отметили в Россельхознадзоре, в целях урегулирования ситуации с поставками белорусской животноводческой продукции на российский рынок в настоящее время продолжается работа по взаимной интеграции информационных систем в области ветеринарии. Сторонами составлен и подписан план работ по обеспечению обмена электронными ветеринарными сопроводительными документами между компонентами систем "Меркурий" и "AITS-Прослеживаемость".



Кроме того, министры обсудили выполнение подписанной 9 июня дорожной карты по процедуре снятия взаимных ограничительных мер в поставках молочной продукции на 2018 год. Указанием Россельхознадзора от 22 июня 2018 года отменены ограничения на поставки продукции со всей территории Беларуси. В настоящее время правом поставок обладают предприятия, включенные в дорожную карту и подтвердившие происхождение и наличие соответствующих объемов сырья, соответствие объемов производства, представившие обоснованные доказательства безопасности поставляемой продукции согласно требованиям технических регламентов Таможенного союза. Стороны договорились в ближайшее время актуализировать дорожную карту.



Подписание балансов поставок мясо-молочной продукции в Россию в 2018 году — лишь формальность, заявил 1 июня на пресс-конференции в Минске начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов. Он сообщил, что, в частности, поставки сухого обезжиренного молока в РФ в 2018 году составят 55 тыс. тонн, сухого цельного молока — 17 тыс. тонн. "В целом мы договорились, что поставки белорусского молока на российский рынок будут на уровне прошлого года и составят 3,5 млн тонн в пересчете на молоко. Одно отличие: поставки российской продукции (мяса и молока) вырастут", — сказал Богданов.



Как сообщил 19 июня на пресс-конференции в Минске начальник управления государственной ветеринарной инспекции департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси Виталий Дубиковский, Россельхознадзор не готов 1 июля ввести в полном объеме совмещенную систему прослеживаемости продукции животного происхождения. Он напомнил, что в соответствии с планом, подписанным в январе текущего года, белорусская и российская системы прослеживаемости животноводческой продукции должны были быть синхронизированы до 1 июня, а с 1 июля информация о товарах, отгружаемых для поставок в Россию, должна поступать в российскую систему "Меркурий".



Согласно новому плану, с 1 июля передавать в электронном виде информацию об отгружаемых товарах будут только те предприятия, которые к этому времени наладят эту систему, в случае если Россельхознадзор обеспечит прием информации в пунктах предварительного уведомления на административной границе двух стран. "Пока такой прием информации они не наладили, хотя в устных разговорах разработчики заверили, что они в принципе готовы", — заметил Дубиковский.