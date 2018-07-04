"Банк БелВЭБ" начал выдачу кредитов на строительство жилья с использованием госсубсидий

Минск, 4 июля. ОАО "Банк БелВЭБ" 4 июля начал выдачу кредитов на строительство жилых помещений с использованием субсидии на его погашение, сообщила пресс-служба банка.



Данный продукт разработан в рамках указа президента № 240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений".



Процентная ставка за пользование кредитом формируется из ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 3 процентных пункта, и на сегодня составляет 13% годовых. Предоставление кредита возможно на срок от года до 20 лет включительно как в виде единовременного перечисления денег на счета застройщика, так и в форме невозобновляемой кредитной линии.



Для получения кредита до 50 тысяч рублей потребуется поручительство одного физического лица, свыше 50 тысяч — не менее двух физлиц. Строящееся жилое помещение передается в залог.



Кроме того, по данной программе допускается расчет совокупного чистого дохода заявителя и поручителя, что позволит значительно увеличить максимальную сумму кредита даже для клиентов с невысоким доходом, отметила пресс-служба.



Субсидия на погашение задолженности по кредиту будет перечисляться с месяца, следующего за месяцем предоставления кредита.



Указ № 240 ввел в дополнение к действующей системе льготного кредитования жилищного строительства новый вид государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, — государственные адресные субсидии. Граждане могут получить субсидию, которую затем израсходуют на погашение кредита, полученного на коммерческих условиях.



О том, что Министерство архитектуры и строительства рассчитывает на увеличение лимита средств на субсидирование строительства жилья с господдержкой в 2018 году по указу № 240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений", сообщил начальник управления жилищной политики министерства Александр Горваль на республиканском практическом форуме "Инновации в строительстве" 22 марта в Минске.



"Создана принципиально новая структура оказания государственной поддержки: если ранее государство напрямую выделяло средства из бюджета для получения льготных кредитов, то теперь схема стала другой. Теперь в финансирование строительства вовлечены шесть банков, они предоставляют гражданам кредиты на коммерческих условиях, а государство за счет бюджета выделяет субсидии долевым образом конкретно на того гражданина, семью, которая кредитуется. Таким образом, удалось сохранить примерно тот же уровень затрат на обслуживание льготных кредитов, который был ранее", — отметил Горваль.



Чиновник напомнил, что на 2018 год правительство запланировало выделение 526 млн рублей в качестве господдержки в виде субсидирования строительства. "Мы пока на этой цифре не останавливаемся, идет работа с коммерческими банками. На сегодня просматривается еще порядка 60-70 млн рублей, которые могут быть дополнительно вовлечены в это кредитование", — уточнил представитель Минстройархитектуры.



По его словам, у населения значительно вырос интерес к новой форме кредитования. "Темп выборки выделенных средств достаточно высок, он позволяет видеть, что жилье в запланированном объеме будет построено в текущем году", — отметил Горваль. С начала года заключено около 2,5 тыс. договоров с гражданами о субсидировании, местными исполкомами принято 2,2 тыс. решений о предоставлении господдержки. "При этом открыто кредитных линий на 125 млн рублей и уже освоено из этой суммы 70 млн рублей", — сказал Горваль.