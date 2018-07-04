Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/04/963383/
Дата распечатки: 04.07.2018 13:06
 
04.07.2018 11:53 Общество

В суд будет направлено дело турецкого гражданина, обвиняемого в убийстве гражданки Бангладеш в Витебске

Минск, 4 июля. В Витебске окончено следствие в отношении гражданина Турции, обвиняемого в убийстве иностранки.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, 10 февраля в водопропускной трубе на улице 5-й Индустриальной в Витебске с признаками насильственной смерти было обнаружено тело 29-летней гражданки Бангладеш.

Следствием установлено, что вечером 6 февраля женщине дома было нанесено большое количество травмирующих воздействий, в том числе в область головы. Смерть наступила на месте происшествия вследствие механической асфиксии от закрытия шарфом рта и носа. Убийца вынес тело из квартиры и спрятал в водопропускной трубе. После чего завладел имуществом и деньгами, принадлежавшими женщине (мобильным телефоном, ноутбуком, бумажником, более 1.900 евро и др.). Похищенным он распорядился по своему усмотрению.

В материалах уголовного дела есть запись видеонаблюдения в одном из продовольственных магазинов областного центра, на которой запечатлен обвиняемый мужчина, оставляющий в ячейке похищенные вещи. Впоследствии ноутбук, документы и другое имущество из камеры хранения были доставлены как находка магазина в органы внутренних дел.

В ходе предварительного следствия проведены процессуальные действия с обвиняемым с участием переводчика, в том числе следственный эксперимент. Изъяты и исследованы вещественные доказательства. Приобщены заключения двух десятков биологических, генетических, медико-криминалистической, биолого-генотипоскопической, товароведческой, технической экспертиз. Были проведены также комиссионная судебно-медицинская и комплексная стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертизы.

Неработающему 34-летнему гражданину Турции, временно проживающему в Витебске, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 207 и пп. 6 и 12 ч. 2 ст. 139 УК (разбой, совершенный с проникновением в жилище, с причинением тяжкого телесного повреждения; убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем). Обвиняемый находится под стражей.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Среда, 04 Июль 2018, 13:06
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск