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Дата распечатки: 04.07.2018 13:06
 
04.07.2018 12:13 Общество

В Витебской области разыскивают юношу и девушку

Минск, 4 июля. В Витебской области милиция устанавливает местонахождение пропавших юноши и девушки.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, ночью 1 июля в милицию обратился инструктор по культурно-оздоровительной работе спортивно-оздоровительного лагеря "Спартаковец", расположенного возле деревни Подберезье Витебского района. Он сказал, что около 20.30 из лагеря ушла 13-летняя воспитанница детского дома из Витебска Валерия Грунтова. О ее местонахождении ничего не известно.

1 июля в Новополоцке ушел из дома 14-летний Даниил Щербаков. Он сказал маме, что отправляется за покупками в магазин, и до сих пор его никто не видел.

В милиции полагают, что побег двух подростков связан. Некоторое время назад они вместе лечились в медучреждении, где и познакомились. "Вероятно, подростки сговорились, чтобы в встретиться в установленном месте", — сообщает УВД.

Фото и приметы пропавших размещены на сайте УВД Витебского облисполкома.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Среда, 04 Июль 2018, 13:06
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