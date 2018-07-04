В Витебской области разыскивают юношу и девушку

Минск, 4 июля. В Витебской области милиция устанавливает местонахождение пропавших юноши и девушки.



Как сообщает УВД Витебского облисполкома, ночью 1 июля в милицию обратился инструктор по культурно-оздоровительной работе спортивно-оздоровительного лагеря "Спартаковец", расположенного возле деревни Подберезье Витебского района. Он сказал, что около 20.30 из лагеря ушла 13-летняя воспитанница детского дома из Витебска Валерия Грунтова. О ее местонахождении ничего не известно.



1 июля в Новополоцке ушел из дома 14-летний Даниил Щербаков. Он сказал маме, что отправляется за покупками в магазин, и до сих пор его никто не видел.



В милиции полагают, что побег двух подростков связан. Некоторое время назад они вместе лечились в медучреждении, где и познакомились. "Вероятно, подростки сговорились, чтобы в встретиться в установленном месте", — сообщает УВД.



Фото и приметы пропавших размещены на сайте УВД Витебского облисполкома.