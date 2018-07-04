Комитет ООН по правам человека зарегистрировал жалобу приговоренного к смерти Бережного

Минск, 4 июля. Комитет ООН по правам человека зарегистрировал жалобу Семена Бережного, приговоренного к смертной казни Могилевским областным судом 21 июля 2017 года, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

"Согласно отправленному вам письму, ваше индивидуальное сообщение, направленное в Комитет по правам человека 28 июня 2018 года в интересах Семена Давидовича Бережного, было зарегистрировано за номером 3196/2018 и уже направлено государству-участнику вместе с запросом о принятии временных мер в виде приостановления исполнения наказания до вынесения комитетом окончательного решения в отношении этого сообщения", — говорится в письме, которое получил координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуда



21 июля 2017 года Могилевский областной суд признал фигурантов дела "черных риелторов" Семена Бережного, супругов Игоря и Татьяну Гершанковых виновными в совершении убийств и приготовлении к убийствам, похищении человека и приготовлении к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Гершанковы также признаны виновными в незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ (хранение без цели сбыта). Четвертый фигурант дела Борис Колесников обвинен в разбое, пособничестве при совершении убийства и при похищении человека. Бережного и Гершанкова облсуд приговорил к смертной казни, Гершанкову — к 24 годам лишения свободы, Колесникова — к 22 годам и одному месяцу заключения.



20 декабря 2017 года Верховный суд оставил без изменения приговоры фигурантам дела, а апелляционные жалобы их и их защитников — без удовлетворения.



14 июня стало известно, что заместитель председателя Верховного суда приостановил исполнение смертных приговоров Гершанкову и Бережному на время рассмотрения их надзорных жалоб.