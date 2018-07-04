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Дата распечатки: 04.07.2018 14:22
 
04.07.2018 12:47 Общество

В Минском районе устанавливают обстоятельства убийства мужчины на остановке транспорта

Минск, 4 июля. Минский районный отдел Следственного комитета Беларуси расследует дело об убийстве с особой жестокостью (п. 6 ч. 2 ст. 139 УК).

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, утром 29 июня на остановочном пункте в агрогородке Большевик Минского района местная жительница обнаружила труп мужчины.

Следственно-оперативная группа обнаружила у погибшего телесные повреждения криминального характера, была установлена его личность. Мужчина 1960 года рождения жил в Минске, работал сантехником в агрогородке. Очевидцы пояснили, что видели его накануне вечером в состоянии алкогольного опьянения вблизи остановки.

Установлен и по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 18-летний местный житель, работающий слесарем.

В ходе допроса задержанный рассказал, что мужчина подошел к нему в полночь, когда он сидел на остановке и играл на планшете. В ходе словесного конфликта подозреваемый стал руками избивать 58-летнего мужчину. Причинив последнему множественные повреждения в область головы и другие жизненно важные органы, оставил его лежать на остановке и ушел домой.

Молодому человеку предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

По изъятым следам и предметам специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области проводят экспертизы.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Среда, 04 Июль 2018, 14:22
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