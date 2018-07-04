04.07.2018 13:15 Политика
Посол в РФ Петришенко: О возможной потере Беларусью независимости глава государства сказал для мобилизации всех наших граждан
Минск, 4 июля. Вопрос о вхождении Беларуси в состав какого-либо государства абсолютно не стоит, заявил посол Беларуси в России Игорь Петришенко в интервью телеканалу РБК на просьбу прокомментировать слова Александра Лукашенко о возможной потере страной независимости.
22 июня на совещании в Шкловском районе (Могилевская область) Лукашенко сказал, что экономические проблемы могут обернуться конфликтом. "Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. А не дай бог развяжут еще войну, как в Украине", — заявил он. Сюжет об этом был показан по ОНТ.
Поясняя это высказывание, Петришенко уточнил: "Хотел бы, чтобы телезрители абсолютно правильно восприняли те слова. Это было рабочее совещание по вопросам агропромышленного комплекса. Глава государства требовал выполнения тех целевых параметров, которые необходимо всем выполнять с точки зрения реализации агропромышленной политики нашей страны, выполнения обязательств, связанных с вводом новых объектов, ряд других моментов, то есть мы должны наращивать экспортную ориентированность продовольственной группы товаров. Поэтому эта фраза была сказана для концентрации усилий и мобилизации наших всех граждан, каждого на своем месте, которые задействованы в этом процессе, чтобы они качественно, в срок и с высоким уровнем производственной дисциплины выполняли эти задачи".
Петришенко подчеркнул, что белорусский руководитель, "выражая эту мысль свою, именно подчеркивал, что каждый должен качественно и добросовестно выполнять свои задачи".
22 июня на совещании в Шкловском районе (Могилевская область) Лукашенко сказал, что экономические проблемы могут обернуться конфликтом. "Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. А не дай бог развяжут еще войну, как в Украине", — заявил он. Сюжет об этом был показан по ОНТ.
Поясняя это высказывание, Петришенко уточнил: "Хотел бы, чтобы телезрители абсолютно правильно восприняли те слова. Это было рабочее совещание по вопросам агропромышленного комплекса. Глава государства требовал выполнения тех целевых параметров, которые необходимо всем выполнять с точки зрения реализации агропромышленной политики нашей страны, выполнения обязательств, связанных с вводом новых объектов, ряд других моментов, то есть мы должны наращивать экспортную ориентированность продовольственной группы товаров. Поэтому эта фраза была сказана для концентрации усилий и мобилизации наших всех граждан, каждого на своем месте, которые задействованы в этом процессе, чтобы они качественно, в срок и с высоким уровнем производственной дисциплины выполняли эти задачи".
Петришенко подчеркнул, что белорусский руководитель, "выражая эту мысль свою, именно подчеркивал, что каждый должен качественно и добросовестно выполнять свои задачи".