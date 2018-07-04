Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 04.07.2018 14:22
 
04.07.2018 13:44 Экономика, Финансы

На биржевых торгах белорусский рубль ослаб к доллару и евро и укрепился к российскому рублю

Минск, 4 июля. 4 июля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль ослаб к доллару и евро и укрепился к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0093 рубля (0,4%) и составил 2,3235 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0048 рубля (0,24%) и составил 1,9946 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0181 рубля (0,57%) и составил 3,1524 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. В понедельник фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,51% до 78,16 доллара за баррель. Фьючерсные контракты на нефть WTI торговались вблизи 74,65 доллара за баррель, что на 0,69% выше предыдущего закрытия.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 повысился на 0,0073 рубля и составил 63,2267 рубля.

Марина Носова, БелаПАН.

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