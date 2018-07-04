Минск, 4 июля. Холдинг "Амкодор" планирует создать производство лесохозяйственной техники в Карелии.

Как сообщила пресс-служба правительства Республики Карелия, данный проект обсуждался 3 июля в Москве на встрече министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с главой региона Артуром Парфенчиковым и председателем совета директоров компании ОАО "Амкодор" — управляющая компания холдинга" Александром Шакутиным. В ходе встречи обсуждался вопрос создания производства современной лесозаготовительной техники: колесных харвесторов и форвардеров.

Как отметила пресс-служба, участники встречи подчеркнули значимость проекта для социально-экономического развития Карелии и промышленного потенциала Российской Федерации в целом. Министерством, регионом и компанией-инвестором был подписан меморандум, подтверждающий заинтересованность сторон в реализации указанного проекта.

Согласно подписанному документу холдинг "Амкодор" планирует построить завод по производству лесозаготовительной техники и комплектующих на базе Онежского тракторного завода (ОТЗ), который в настоящее время признан банкротом.

"Машиностроение является одной из исторических отраслей карельской промышленности. Признанный банкротом Онежский тракторный завод сейчас проходит процедуру конкурсного производства, и важно сохранить тот потенциал и наработки, которые у нас в этой отрасли есть", — заявил Парфенчиков.

Вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов сообщил, что собственник белорусского холдинга уже приезжал в Карелию. В ходе переговоров было определено, что инвестор в Карелии получит льготы по уплате арендных платежей, налогу на имущество, а также компенсацию процентной ставки по кредиту, возмещение части затрат на утилизационный сбор, субсидию на пилотную партию продукции.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 15 млрд российских рублей, на производстве будет создано около 1.000 новых рабочих мест: 500 на первом этапе реализации проекта, еще 500 — в дальнейшем.

В руководстве Карелии отметили, что мероприятия по развитию производства техники, используемой при сортиментной заготовке древесины, прорабатывались департаментом сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России в том числе в рамках работы Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

Компания "Амкодор" — крупнейший в СНГ производитель дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной, аэродромной, специальной, лесной, сельскохозяйственной техники и оборудования. В ее структуре 20 предприятий, на которых работают около 7 тыс. человек. Ежегодно предприятия компании выпускают более 5 тыс. единиц специальных машин свыше 80 моделей и модификаций.

