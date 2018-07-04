Совет по развитию предпринимательства предлагает перенести сроки подключения кассового оборудования к системе контроля

Минск, 4 июля. Совет по развитию предпринимательства предлагает перенести сроки подключения касс в Беларуси к единой системе контроля кассового оборудования (СККО), говорится в аналитической записке, которую совет направил премьер-министру Андрею Кобякову.



В соответствии с постановлением правительства и Национального банка от 6 июля 2011 года № 924/16, все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие прием наличных денег, до конца 2018 года должны подключиться к системе СККО, что в большинстве случаев потребует модернизации или замены кассового оборудования.



"В то же время мировой опыт свидетельствует о наличии эффективных альтернативных вариантов решений, позволяющих обеспечивать контроль за наличным оборотом денежных средств, в числе которых новый вид кассового оборудования — программная касса, — отмечается в записке. — Как показала практика России, Австрии, Германии и ряда других стран, использование программных касс имеет ряд преимуществ по сравнению с применяемыми в настоящее время традиционными кассовыми суммирующими аппаратами".



Авторы подчеркивают, что при использовании программных касс снижаются расходы субъектов хозяйствования на приобретение кассового оборудования, поскольку программная касса может устанавливаться на имеющиеся электронные устройства. "Так, стоимость кассового оборудования, используемого в крупных торговых объектах, составляет от 1,2 до 4 тысяч рублей, используемого юридическими лицами в городах областного подчинения, — до 700 рублей, тогда как стоимость мобильных телефонов, которые могут использоваться в качестве электронных устройств для установки программных касс, в среднем составляет 150—200 рублей", — отмечают в совете.



Однако для внедрения программных касс необходима доработка СККО, а также проведение процедур оценки оператора программной кассовой системы, программной кассовой системы и программной кассы. С учетом необходимого для этого времени программная касса фактически может быть внедрена в нашей стране лишь в 2019 году, считают в совете.



"По имеющейся информации, данная инициатива поддержана правительством и в ближайшее время информация о переносе сроков будет размещена в официальных источниках", — уточнили в совете.