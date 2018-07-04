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Дата распечатки: 04.07.2018 17:38
 
04.07.2018 16:28 Политика

Задержан еще один защитник Куропат — режиссер Алексей Турович

Минск, 4 июля. В Минске 4 июля задержан режиссер Алексей Турович, который с конца мая постоянно участвует в акциях против работы в Куропатах развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим".

4 июля с самого утра возле дома, где живет Турович, дежурил синий микроавтобус с неизвестными людьми в штатском. Около 14.00 режиссер был задержан, когда вышел на улицу, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Тем временем в разных судах Минска идут процессы по делам активистов оппозиции, которые участвовали в защите Куропат.

В суде Минского района сейчас судят активиста гражданской кампании "Европейская Беларусь" Максима Винярского, задержанного накануне в центре города.

По не подтвержденной пока информации, в суде Фрунзенского района должны слушать дело председателя Партии БНФ Григория Костусева. Политик был задержан 3 июля по дороге в аэропорт — он ехал в Варшаву на заседание международной комиссии сейма Польши. Однопартийцы Костусева считают, что судить его будут за участие в акции в Куропатах.

В суде Центрального района должен пройти суд над представителем движения солидарности "Разам" Вячеславом Сивчиком. Политик был задержан накануне в Минске. По предварительной информации, в отношении Сивчика составлено около семи административных протоколов за участие в акции в Куропатах.

Напомним, в конце прошлой недели были задержаны активные защитники Куропат Павел Северинец, Ольга Николайчик, Наталья Горячко и Денис Урбанович. Северинец и Николайчик осуждены на 10 суток ареста.
БелаПАН.

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Среда, 04 Июль 2018, 17:38
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