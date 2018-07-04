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Дата распечатки: 04.07.2018 17:38
 
04.07.2018 17:05 Общество

Защитник Куропат, активист кампании "Европейская Беларусь" Максим Винярский арестован на 10 суток

Минск, 4 июля. Защитник Куропат, активист общественной кампании "Европейская Беларусь" Максим Винярский арестован на 10 суток по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Такое решение принял 4 июля суд Минского района, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Винярский был задержан днем 3 июля в сквере на бульваре Толбухина, где должна была пройти "Акция освобождения и солидарности", инициированная оппозиционным политиком Николаем Статкевичем. Ночь он провел в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

За что именно осужден Винярский — за участие во вчерашней несанкционированной акции или в протестах против работы ресторана "Поедем поедим" в Куропатах — правозащитники не сообщают. Но, поскольку его административное дело рассматривал суд Минского района, на территории которого расположены Куропаты, можно предположить, что Винярский наказан за акцию возле ресторана "Поедем поедим".

Сейчас в суде Минского района слушается дело еще одного защитника Куропат — режиссера Алексея Туровича, который был задержан сегодня около 14.00.
БелаПАН.

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