МВД: Во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, серьезных ЧС и грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано

Минск, 4 июля. Во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, серьезных чрезвычайных ситуаций и грубых нарушений общественного порядка в стране не зафиксировано, сообщает МВД Беларуси.



В Минске и во всех регионах предпринимались дополнительные меры безопасности. В столице было организовано более 140 пунктов пропуска, что, как отмечают в МВД, позволило обеспечить наиболее комфортный и быстрый проход к площадкам, где проводились праздничные мероприятия. Требования ко всем без исключения предъявлялись одинаковые — никаких крупногабаритных вещей, алкоголя, оружия, колюще-режущих и других запрещенных предметов. Инспекторы ГАИ временно ограничили движение транспортных средств в местах массового скопления людей. Среднесуточный уровень регистрации преступлений и правонарушений за 3 июля был почти в три раза ниже, чем в другие дни.