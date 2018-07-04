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Дата распечатки: 04.07.2018 19:05
 
04.07.2018 18:03 Общество

МВД: Во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, серьезных ЧС и грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано

Минск, 4 июля. Во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, серьезных чрезвычайных ситуаций и грубых нарушений общественного порядка в стране не зафиксировано, сообщает МВД Беларуси.

В Минске и во всех регионах предпринимались дополнительные меры безопасности. В столице было организовано более 140 пунктов пропуска, что, как отмечают в МВД, позволило обеспечить наиболее комфортный и быстрый проход к площадкам, где проводились праздничные мероприятия. Требования ко всем без исключения предъявлялись одинаковые — никаких крупногабаритных вещей, алкоголя, оружия, колюще-режущих и других запрещенных предметов. Инспекторы ГАИ временно ограничили движение транспортных средств в местах массового скопления людей. Среднесуточный уровень регистрации преступлений и правонарушений за 3 июля был почти в три раза ниже, чем в другие дни.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Среда, 04 Июль 2018, 19:05
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