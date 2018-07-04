Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело о получении взятки

Минск, 4 июля. Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело по обвинению 44-летнего главного бухгалтера одного из районных коммунальных предприятий в получении взятки по ч. 1 ст. 430 УК.



Как сообщает Генеральная прокуратура, обвиняемая с января 2015 года по апрель 2016 года в качестве взятки приняла для себя от руководителя коммерческой структуры из Климовичей дизельное топливо в количестве 575 л стоимостью 710 рублей для заправки личного автомобиля.



Предмет преступной договоренности — перечисление коммунальным предприятием во внеочередном прядке денежных средств на погашение кредиторской задолженности по ранее заключенным с частной компанией сделкам.



После проверки материалов дела прокурор пришел к выводу об обоснованности предъявленного обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности главного бухгалтера, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией действий должностного лица.



Уголовное дело находилось в производстве УСК по Могилевской области.



С учетом обстоятельств преступления, данных о личности обвиняемой ранее избранную к ней меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.