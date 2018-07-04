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Дата распечатки: 04.07.2018 20:36
 
04.07.2018 20:12 Экономика, Безопасность, Общество

Беларусь показывает военным стран НАТО новые образцы вооружения

Минск, 4 июля. В соответствии с положениями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Беларусь в с 4 по 6 июля проводит демонстрацию новых типов основных систем вооружения и военной техники для представителей государств — участников ОБСЕ.

Как сообщает Минобороны, в демонстрации участвуют 38 представителей из 19 государств (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Словакия, США, Украина, Франция, Чехия, Швеция, Эстония и т.д.) и центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ.

В ходе демонстрации, которая проводится в расположении 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования, иностранным представителям представлены новые образцы вооружения и военной техники Вооруженных сил Беларуси: реактивная система залпового огня В-200 БМ "Полонез" и 120-мм миномета 2Б23 "Нона М1".
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Среда, 04 Июль 2018, 20:36
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