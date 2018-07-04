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Дата распечатки: 04.07.2018 22:40
 
04.07.2018 20:30 Общество, Безопасность

В Верховный суд направлено уголовное дело по факту смерти рядового 72-го ОУЦ Александра Коржича

Минск, 4 июля. Генеральная прокуратура изучила и 4 июля направила в Верховный суд Беларуси для определения подсудности уголовное дело по обвинению троих военнослужащих 72-го Объединенного учебного центра Вооруженных сил в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 УК (кража), ч. 1 и ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки и повторное получение взятки), ч. 3 ст. 455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия).

Генпрокуратура сообщает, что после проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемых, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий.

Примененная ранее в отношении обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена прокурором без изменения.

Предварительное расследование проводилось главным следственным управлением СК Беларуси.

Три сержанта части, где служил погибший 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, обвиняются в доведении его до самоубийства.

Рядового Коржича 3 октября прошлого года нашли повешенным в подвале медицинской роты.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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