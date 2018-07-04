Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/04/963524/
Дата распечатки: 04.07.2018 22:40
 
04.07.2018 21:10 Общество

Число задержанных чиновников в Браславе увеличилось

Минск, 4 июля. Министерство внутренних дел Беларуси сообщило подробности дела чиновников Браславского райисполкома.

Ранее сообщалось о задержании по обвинению в совершении коррупционных преступлений председателя райисполкома и его супруги.

По информации МВД, сотрудниками 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК был задержан председатель Браславского райисполкома по подозрению в получении взяток.

Установлено, что с апреля 2016 года по май 2018 года глава района систематически получал взятки за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Сумма незаконного обогащения составила не менее 27,9 тыс. евро. Фигурант действовал при пособничестве своей жены — начальника отдела экономики Браславского райисполкома, которая также задержана.

Помимо этого, оперативники располагают данными, что задержанный в течение последних двух лет незаконно истребовал и получил часть выплаченных премий работникам исполкома, превышал свои служебные полномочия при осуществлении закупок товарно-материальных ценностей.

Сотрудниками ГУБОПиК также задержан заместитель председателя Браславского райисполкома, который в период с апреля 2016 года по январь 2018 года получил взятку в сумме 6,3 тыс. евро за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Следственным комитетом в отношении председателя исполкома возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки) и ч. 3 ст. 426 УК (превышение власти или служебных полномочий), его супруги и заместителя председателя — по ч. 3 ст. 430 УК.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности указанных должностных лиц.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Среда, 04 Июль 2018, 22:40
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск