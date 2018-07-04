Число задержанных чиновников в Браславе увеличилось

Минск, 4 июля. Министерство внутренних дел Беларуси сообщило подробности дела чиновников Браславского райисполкома.



Ранее сообщалось о задержании по обвинению в совершении коррупционных преступлений председателя райисполкома и его супруги.



По информации МВД, сотрудниками 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК был задержан председатель Браславского райисполкома по подозрению в получении взяток.



Установлено, что с апреля 2016 года по май 2018 года глава района систематически получал взятки за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Сумма незаконного обогащения составила не менее 27,9 тыс. евро. Фигурант действовал при пособничестве своей жены — начальника отдела экономики Браславского райисполкома, которая также задержана.



Помимо этого, оперативники располагают данными, что задержанный в течение последних двух лет незаконно истребовал и получил часть выплаченных премий работникам исполкома, превышал свои служебные полномочия при осуществлении закупок товарно-материальных ценностей.



Сотрудниками ГУБОПиК также задержан заместитель председателя Браславского райисполкома, который в период с апреля 2016 года по январь 2018 года получил взятку в сумме 6,3 тыс. евро за решение вопросов, входящих в его компетенцию.



Следственным комитетом в отношении председателя исполкома возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки) и ч. 3 ст. 426 УК (превышение власти или служебных полномочий), его супруги и заместителя председателя — по ч. 3 ст. 430 УК.



В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности указанных должностных лиц.