Минск, 4 июля. Белорусский композитор Олег Молчан избран президентом Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП). Решение принято в Москве на внеочередном заседании генеральной ассамблеи и президиума ЕАКОП, сообщила пресс-служба конфедерации.



Генеральным секретарем конфедерации переизбран Андрей Кричевский, генеральный директор Российского союза правообладателей и Всероссийской организации интеллектуальной собственности, председатель совета директоров Российского авторского общества. В состав президиума вошла заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева.



Олег Молчан — автор многочисленных хитов, прославивших группу "Песняры" и других популярных артистов. "На самом деле я занимаюсь авторским правом давно, мне не привыкать. Я был первым автором в Республике Беларусь, кто выиграл в суде дело против недобросовестного пользователя объектов авторского права", — заявил в приветственном слове Молчан.



"Приоритетной задачей я вижу развитие информационного сотрудничества с представителями национальных сфер интеллектуальной собственности: нужно оповестить, рассказать о себе, заинтересовать своей организацией и вводить проактивных представителей профильного сообщества в поле деятельности. Второе — это практическая работа: необходимо привлекать лучших представителей, национальных экспертов к выполнению общих задач и целей, которые ЕАКОП ставит перед собой", — сказал композитор.



Президент конфедерации отметил, что его деятельность на новой должности будет направлена на расширение территориального присутствия ЕАКОП и усовершенствование механизмов, позволяющих обеспечить увеличение сборов и выплат организациями — членами конфедерации, куда входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.



Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) — международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах – членах Евразийского экономического союза, СНГ, странах БРИКС и других странах.



В июне конфедерация стала ассоциированным членом Международной конфедерации обществ правообладателей и композиторов (CISAC), объединяющей 239 организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами из 121 страны.