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Дата распечатки: 05.07.2018 01:23
 
04.07.2018 23:48 Спорт

На Уимблдонском теннисном турнире Азаренко и Лапко проиграли втором круге одиночного разряда, Саснович — в первом круге парного

Минск, 4 июля. Виктория Азаренко (87-е место в рейтинге ВТА) и Вера Лапко (82) выбыли из борьбы во втором круге (1/32 финала) одиночного разряда Уимблдонского теннисного турнира.

Азаренко проиграла восьмой ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии — 3:6, 3:6, а Лапко уступила № 13 мирового рейтинга Юлии Гёргес из Германии — 2:6, 6:3, 2:6.

В первом круге женского парного разряда (1/32 финала) Александра Саснович (279) и китаянка Инъин Дуань (87) были слабее румынки Аны Богдан (563) и американки Кейтлин Кристиан (69) — 3:6, 4:6. Накануне Саснович взяла верх над чешкой Петрой Квитовой (7) в первом раунде одиночного разряда.

На старте соревнований мужских дуэтов Андрей Василевский (63) и хорват Антонио Санчич (66) победили японцев Таро Даниэля (1.190) и Йошихито Нишиока (без парного рейтинга) — 6:3, 6:4, 6:4.

Из-за дождя на 5 июля перенесен матч первого круга мужского парного разряда Максим Мирный (35) / Филипп Освальд (Австрия, 38) — Хулио Перальта (Чили, 41) / Орасио Зебальос (Аргентина, 37). Первый сет Мирный и Освальд проиграли 1:6, во втором ведут 3:2.

Арина Соболенко (80) и Вероника Кудерметова из России (63) уступают 0:1 американке Даниэлле Коллинз (без парного рейтинга) и австралийке Джессике Мур (75).
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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