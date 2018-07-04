Обзор важнейших событий 4 июля 2018 года

Минск, 4 июля. Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению трех военнослужащих 72-го Объединенного учебного центра Вооруженных сил в совершении преступлений по ч. 1 ст. 205 УК (кража), ч. 1 и ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки и повторное получение взятки), ч. 3 ст. 455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия). Генпрокуратура сообщает, что после проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемых, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий. Примененная ранее в отношении обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена прокурором без изменения.



Заключены под стражу председатель Браславского райисполкома (Витебская область) Владимир Драневский и его жена. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, чиновнику инкриминируют совершение преступлений по ч. 3 ст. 430 (получение взятки) и ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса. В совершении коррупционных преступлений обвиняется и супруга Драневского, начальник отдела экономики исполкома. Ее действия квалифицированы по ст. 16 и ч. 3 ст. 430 УК (пособничество в получении взятки). Женщина также находится под стражей.



За участие в акциях в защиту Куропат лидер Партии БНФ Григорий Костусев оштрафован на 30 базовых величин (735 рублей). Решение вынес суд Партизанского района Минска. Политик сообщил БелаПАН, что был задержан накануне около 9.40 по дороге на Минск со стороны Могилева. Он направлялся через столицу в аэропорт, чтобы вылететь в Варшаву для участия в заседании международной комиссии польского сейма. Политика доставили сначала в Боровлянский отдел УВД Минского района, затем в само УВД, где он провел ночь в камере. Почему процесс проходил в суде Партизанского района, Костусев не знает. На суде присутствовали только милиционеры и его адвокат. Сегодня за эти акции были наказаны также Вячеслав Сивчик (штраф 50 базовых величин), Максим Винярский и Алексей Турович (оба — 10 суток ареста).



Отчет о результатах партнерской проверки стресс-тестов Белорусской АЭС в целом носит позитивный характер, говорится в сообщении Госатомнадзора в связи с публикацией отчета, который 2 июля одобрила Группа европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG). "Беларусь выполнила свои добровольные обязательства по проведению стресс-тестов Белорусской АЭС в контексте совместной декларации о стресс-тестах 2011 года путем подготовки национального доклада с рекомендациями о мерах по повышению безопасности и принятия партнерской проверки, организованной ENSREG в конструктивном и прозрачном ключе", — отмечается в релизе. Партнерская проверка результатов стресс-тестов БелАЭС проводилась группой из 17 экспертов стран — членов и не членов ЕС. В состав группы также были включены представители Еврокомиссии и три наблюдателя (от МАГАТЭ, России и Ирана).



Вопрос о вхождении Беларуси в состав какого-либо государства абсолютно не стоит, заявил посол Беларуси в России Игорь Петришенко в интервью телеканалу РБК на просьбу прокомментировать слова Александра Лукашенко о возможной потере страной независимости. 22 июня на совещании в Шкловском районе (Могилевская область) Лукашенко сказал, что экономические проблемы могут обернуться конфликтом. "Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. А не дай бог развяжут еще войну, как в Украине", — заявил он. Поясняя это высказывание, Петришенко уточнил: "Это было рабочее совещание по вопросам агропромышленного комплекса. Глава государства требовал выполнения тех целевых параметров, которые необходимо всем выполнять с точки зрения реализации агропромышленной политики нашей страны, выполнения обязательств, связанных с вводом новых объектов, ряд других моментов, то есть мы должны наращивать экспортную ориентированность продовольственной группы товаров. Поэтому эта фраза была сказана для концентрации усилий и мобилизации наших всех граждан, каждого на своем месте, которые задействованы в этом процессе, чтобы они качественно, в срок и с высоким уровнем производственной дисциплины выполняли эти задачи".