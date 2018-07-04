Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/04/media_963446/
Дата распечатки: 04.07.2018 17:38
 
04.07.2018 15:55 Фото

Суд по делу Николая Статкевича

    Посмотреть Посмотреть
Николай Статкевич отказался от участия в суде над ним и потребовал отвезти его в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина

В 14 часов в суде Первомайского района Минска начался суд над Статкевичем по обвинению его в призывах принять участие в несанкционированной акции.

Судья объявил перерыв, после которого принял решение продолжить заседание в отсутствие обвиняемого, так как тот "срывает его".
Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Среда, 04 Июль 2018, 17:38
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск