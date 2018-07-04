Суд по делу Николая Статкевича

Николай Статкевич отказался от участия в суде над ним и потребовал отвезти его в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина



В 14 часов в суде Первомайского района Минска начался суд над Статкевичем по обвинению его в призывах принять участие в несанкционированной акции.



Судья объявил перерыв, после которого принял решение продолжить заседание в отсутствие обвиняемого, так как тот "срывает его".

