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Дата распечатки: 05.07.2018 11:19
 
05.07.2018 09:01 Экономика

ВВП за первый квартал 2018 года вырос на 5,2% против 5,1% согласно предварительной оценке

Минск, 4 июля. В соответствии со второй оценкой ВВП в первом квартале 2018 года в текущих ценах составил 26,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 5,2% больше показателя первого квартала 2017 года, сообщил Национальный статистический комитет.

Белстат осуществил вторую оценку ВВП за первый квартал 2018 года тремя методами (производственным, использования доходов и формирования ВВП по источникам доходов). Публикуемые данные основаны на официальной статистической информации (агрегированных и экстраполированных первичных статистических данных), административных данных Министерства финансов об исполнении бюджета, актуализированных данных платежного баланса Национального банка и др.

Предыдущая оценка ВВП — 5,1% — производственным методом являлась предварительной, поскольку основывалась на оперативной информации статистических обследований, экспертных оценках и косвенных расчетах.

Рост ВВП в 2018 году прогнозируется на уровне 3,4%.
Марина Носова, БелаПАН.

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