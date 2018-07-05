ВВП за первый квартал 2018 года вырос на 5,2% против 5,1% согласно предварительной оценке

Минск, 4 июля. В соответствии со второй оценкой ВВП в первом квартале 2018 года в текущих ценах составил 26,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 5,2% больше показателя первого квартала 2017 года, сообщил Национальный статистический комитет.



Белстат осуществил вторую оценку ВВП за первый квартал 2018 года тремя методами (производственным, использования доходов и формирования ВВП по источникам доходов). Публикуемые данные основаны на официальной статистической информации (агрегированных и экстраполированных первичных статистических данных), административных данных Министерства финансов об исполнении бюджета, актуализированных данных платежного баланса Национального банка и др.



Предыдущая оценка ВВП — 5,1% — производственным методом являлась предварительной, поскольку основывалась на оперативной информации статистических обследований, экспертных оценках и косвенных расчетах.



Рост ВВП в 2018 году прогнозируется на уровне 3,4%.