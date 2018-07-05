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Дата распечатки: 05.07.2018 09:37
 
05.07.2018 07:58 Политика

Лукашенко: Венесуэла для Беларуси — братская страна и стратегический партнер

Минск, 5 июля. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с национальным праздником — Днем независимости.

"Сегодня в условиях исчезновения бывшего мироустройства с относительной стабильностью и взаимопониманием как никогда остро стоит вопрос защиты государственного суверенитета. В непростых внешнеполитических реалиях Венесуэла под вашим руководством решительно отстаивает свой путь социально-экономического развития, политическую идентичность и культуру", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко отметил, что прошедшие в Венесуэле президентские выборы продемонстрировали большое доверие Николасу Мадуро, приверженность идеалам Боливарианской революции, единство венесуэльского народа и его стремление к самостоятельности, благополучию и прогрессу.

"Венесуэла для Беларуси — братская страна и стратегический партнер. Мы придерживаемся одинаковых взглядов на многополярность мира, невмешательство во внутренние дела, бесперспективность санкций. Белорусская и венесуэльская экономики взаимодополняемые, а двусторонние отношения имеют значительный потенциал для развития", — считает Лукашенко.

В настоящее время экономика Венесуэлы переживает глубокий кризис.
БелаПАН.

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