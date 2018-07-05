Субъекты, оказывающие бытовые услуги, могут самостоятельно устанавливать режим работы, за исключением ночного времени

Минск, 5 июля. Постановлением Совета министров от 29 июня № 515 скорректированы правила бытового обслуживания потребителей, а также положение о порядке оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств в мастерских, расположенных на территории гаражных кооперативов. Соответствующие изменения внесены в постановления правительства от 14 декабря 2004 года № 1590 и от 30 октября 2013 года № 944, сообщила пресс-служба Совмина.



Субъекты, оказывающие бытовые услуги, могут самостоятельно устанавливают режим работы принадлежащих им объектов бытового обслуживания, режим работы без (вне) объектов, без согласования с местными исполнительными и распорядительными органами, другими госорганами, и обеспечивают его соблюдение. Исключение составляет режим работы после 23.00 и до 7.00, который подлежит согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами.



Исполнители самостоятельно определяют порядок оформления заказов на бытовые услуги и учета материалов, используемых при их оказании (за исключением бытовых услуг по химической чистке, окраске и (или) интенсификации цвета изделий, в области производства ювелирных изделий и аналогичной продукции, по ремонту ювелирных изделий, техническому обслуживанию и ремонту механических транспортных средств).



Скорректирована глава "Особенности оказания бытовых услуг сельским КПП" (комплексный пункт по приему заказов на бытовые услуги от населения) с учетом изменений нормативов государственных социальных стандартов, внесенных постановлением правительства от 25 августа 2017 года № 654, действующих в сфере бытового обслуживания.



В соответствии с постановлением член гаражного кооператива — индивидуальный предприниматель вправе использовать гараж в качестве мастерской для оказания услуг по техобслуживанию и ремонту транспортных средств без согласия общего собрания членов (собрания уполномоченных членов) гаражного кооператива. При этом он обязан соблюдать общие требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, требования в области охраны окружающей среды к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования.



Документ принят "в целях развития предпринимательской инициативы, стимулирования деловой активности в сфере бытового обслуживания населения", а также приведения законодательства в соответствие с декретом президента от 23 ноября 2017 года № 7 "О развитии предпринимательства".