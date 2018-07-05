Правозащитники: В Беларуси продолжает нарушаться право на мирные собрания и выражение мнений

Минск, 5 июля. В Беларуси продолжает нарушаться право на мирные собрания и выражение мнений, говорится в обзоре ситуации с правами человека за июнь, подготовленном закрытым властями правозащитным центром "Весна".



"Чрезмерно широкое определение массовых мероприятий позволяет карать крупными штрафами или административным арестом практически любые публичные проявления общественной активности без получения разрешения местных властей", — отмечают правозащитники.



Авторы обзора напоминают, что 30 мая началось пикетирование общественными активистами, представителями политических партий и общественных организаций территории торгово-развлекательного комплекса, расположенного в непосредственной близости от места массовых казней и захоронений жертв советских репрессий 1930—40-х годов — урочища Куропаты. "Тот факт, что государство на протяжении 30 лет уклоняется от полноценного расследования и признания обстоятельств расстрелов в урочище Куропаты, что при поддержке властей неоднократно предпринимались попытки исказить установленные в начале 1990-х годов прокуратурой факты, а также так или иначе вмешаться в охраняемые законом границы территории этого места, ставшего в Беларуси символом скорби и страданий, вывел ситуацию на уровень противостояния идей и убеждений", — считают правозащитники.



По их мнению, государственные институты устранились от решения проблемы. "Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел заявили о своем "нейтралитете" в этом конфликте. Между тем именно на представителях сил правопорядка лежит позитивная обязанность создать условия для беспрепятственного выражения мнений и проведения мирных собраний. Однако за прошедший месяц представителями органов внутренних дел не создана безопасная для всех участников конфликта среда, исключающая их физический контакт и причинение им телесных повреждений; единственной формой реагирования стали многочисленные (более 120) протоколы в отношении активистов и несколько протоколов в отношении посетителей развлекательного комплекса", — подчеркивается в обзоре.



29 июня по дороге к Куропатам был задержан автомобиль и конфискованы деревянные кресты, которые активисты хотели установить неподалеку от места массовых расстрелов. З0 июня судами рассмотрены ранее составленные в отношении политика Павла Северинца и активистки Ольги Николайчик протоколы, обоим назначен административный арест на 10 суток.

Правозащитники напоминают и о других политически мотивированных административных делах. Так, 14 июня суд Советского района Минска рассмотрел дело сопредседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца, которого обвинили в призывах к проведению массового мероприятия. Политик был оштрафован. В Витебске 19 июня сотрудники милиции задержали оппозиционера и распространителя независимой прессы Бориса Хамайду.