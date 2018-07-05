Для получения канадской визы с 31 июля надо будет предоставлять биометрические данные

Минск, 5 июля. С 31 июля предоставление биометрических данных станет обязательным условием для получения канадской визы, разрешения на учебу, работу, временное и постоянное проживание в Канаде.



Как сообщает сайт правительства Канады, сдать отпечатки пальцев и предоставить фотографию должны будут граждане всех стран, кроме США.



Предоставления биометрических данных будут требовать от лиц в возрасте от 14 до 79 лет. Повторное предоставление биометрических данных должно происходить не реже одного раза в 10 лет.



По информации МИД Беларуси, сбор биометрических данных будут осуществлять канадские визовые центры. Ближайшие к Беларуси визовые центры расположены в Варшаве (Польша), Москве и Санкт-Петербурге (Россия).