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Дата распечатки: 05.07.2018 13:02
 
05.07.2018 11:41 Общество, Политика

Для получения канадской визы с 31 июля надо будет предоставлять биометрические данные

Минск, 5 июля. С 31 июля предоставление биометрических данных станет обязательным условием для получения канадской визы, разрешения на учебу, работу, временное и постоянное проживание в Канаде.

Как сообщает сайт правительства Канады, сдать отпечатки пальцев и предоставить фотографию должны будут граждане всех стран, кроме США.

Предоставления биометрических данных будут требовать от лиц в возрасте от 14 до 79 лет. Повторное предоставление биометрических данных должно происходить не реже одного раза в 10 лет.

По информации МИД Беларуси, сбор биометрических данных будут осуществлять канадские визовые центры. Ближайшие к Беларуси визовые центры расположены в Варшаве (Польша), Москве и Санкт-Петербурге (Россия).
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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