В Минске и областях начались плановые отключения электроэнергии

Минск, 5 июля. В Минске и Минской области 5 июля начались плановые отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами на подстанциях и других объектах энергосистемы.



Как следует из плана отключений, опубликованного РУП "Минскэнерго", 5 июля с 10 до 16 часов не будет электричества в ряде домов на улицах Голубева, Искалиева, Лобанка, Октябрьская, Прушинских, Партизанском проспекте. 6 июля — в ряде домов на улицах Бачило, Бурдейного, Голубева, Ротмистрова, проспекте Газеты "Правда".



Отключения в Минске и ряде населенных пунктов Минской области (Воложинский, Копыльский, Крупский, Логойский, Любанский, Минский, Мядельский, Пуховичский, Слуцкий, Червенский районы) продлятся по 13 июля.



Планы отключения опубликованы также на сайтах РУП "Брестэнерго", "Витебскэнерго", "Гомельэнерго", "Гродноэнерго", "Могилевэнерго".