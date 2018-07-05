Лукашенко: Одним из инструментов внешней политики по-прежнему остается вооруженная агрессия

Минск, 5 июля. В мире наблюдается расширение военных союзов в ущерб безопасности других стран, обратил внимание Александр Лукашенко 5 июля во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава во Дворце Независимости.



"К сожалению, как я уже не единожды отмечал, новый век не принес человечеству избавления от войн. В арсенале международных отношений одним из инструментов внешней политики по-прежнему остается вооруженная агрессия. Наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран", — цитирует главу государства его пресс-служба.



Он отметил, что в этих непростых условиях Беларусь последовательно проводит миролюбивую политику, реализует меры, позволяющие сохранить мир не только в регионе.



"Наша страна предложила мировому сообществу внешнеполитические инициативы, в основе которых лежат идеи снижения напряженности и укрепления мер доверия в регионе. Вроде бы нас слышат, но действия пока не предпринимают — ясно почему", — сказал Лукашенко.



В торжественной обстановке он вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу.



Погоны генерал-майора получили заместитель начальника вооружения Вооруженных сил — начальник штаба вооружения Андрей Федин, первый заместитель начальника тыла ВС — начальник штаба тыла Александр Панферов и начальник Минского суворовского военного училища Александр Науменко.



Погоны генерал-майора милиции вручены начальнику УВД Витебского облисполкома Ивану Кубракову и начальнику УВД Брестского облисполкома Александру Астрейко. Звание государственного советника таможенной службы III ранга присвоено начальнику Гродненской региональной таможни Андрею Ковальчуку.



Во Дворце Независимости чествовали и выпускников высших военных учебных заведений: факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии, Академии МВД, Института национальной безопасности, а также некоторых военных вузов России. За отличные успехи в учебе и образцовое исполнение воинского долга лучшим из военнослужащих объявлена благодарность президента.



Лукашенко поздравил офицеров с успешным окончанием учебы и с присвоением генеральских званий. "Защита Родины — это нелегкий, но благородный труд. Белорусский народ верит в вас, рассчитывает на вашу ответственность и высокий профессионализм. Вы должны оправдать это доверие и достойно выполнить возложенные задачи на вашем следующем служебном этапе", — сказал он.



Решающую роль в повышении боеспособности Вооруженных сил играют военные кадры, заявил Лукашенко. Им предстоит решать сложные и ответственные задачи по обеспечению высочайшей выучки и слаженности органов управления и войск, обучать подчиненных современным способам ведения вооруженной борьбы.



"Особое внимание обратите, пожалуйста, на укрепление воинской дисциплины, воспитание у военнослужащих бдительности и чувства взаимовыручки. Именно вы должны служить примером для подчиненных. Помните, что во все времена офицеры являлись людьми долга, чести и образцом дисциплинированности", — подчеркнул глава государства.