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Дата распечатки: 05.07.2018 13:02
 
05.07.2018 12:00 Общество, Безопасность

Лукашенко: Одним из инструментов внешней политики по-прежнему остается вооруженная агрессия

Минск, 5 июля. В мире наблюдается расширение военных союзов в ущерб безопасности других стран, обратил внимание Александр Лукашенко 5 июля во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава во Дворце Независимости.

"К сожалению, как я уже не единожды отмечал, новый век не принес человечеству избавления от войн. В арсенале международных отношений одним из инструментов внешней политики по-прежнему остается вооруженная агрессия. Наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран", — цитирует главу государства его пресс-служба.

Он отметил, что в этих непростых условиях Беларусь последовательно проводит миролюбивую политику, реализует меры, позволяющие сохранить мир не только в регионе.

"Наша страна предложила мировому сообществу внешнеполитические инициативы, в основе которых лежат идеи снижения напряженности и укрепления мер доверия в регионе. Вроде бы нас слышат, но действия пока не предпринимают — ясно почему", — сказал Лукашенко.

В торжественной обстановке он вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу.

Погоны генерал-майора получили заместитель начальника вооружения Вооруженных сил — начальник штаба вооружения Андрей Федин, первый заместитель начальника тыла ВС — начальник штаба тыла Александр Панферов и начальник Минского суворовского военного училища Александр Науменко.

Погоны генерал-майора милиции вручены начальнику УВД Витебского облисполкома Ивану Кубракову и начальнику УВД Брестского облисполкома Александру Астрейко. Звание государственного советника таможенной службы III ранга присвоено начальнику Гродненской региональной таможни Андрею Ковальчуку.

Во Дворце Независимости чествовали и выпускников высших военных учебных заведений: факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии, Академии МВД, Института национальной безопасности, а также некоторых военных вузов России. За отличные успехи в учебе и образцовое исполнение воинского долга лучшим из военнослужащих объявлена благодарность президента.

Лукашенко поздравил офицеров с успешным окончанием учебы и с присвоением генеральских званий. "Защита Родины — это нелегкий, но благородный труд. Белорусский народ верит в вас, рассчитывает на вашу ответственность и высокий профессионализм. Вы должны оправдать это доверие и достойно выполнить возложенные задачи на вашем следующем служебном этапе", — сказал он.

Решающую роль в повышении боеспособности Вооруженных сил играют военные кадры, заявил Лукашенко. Им предстоит решать сложные и ответственные задачи по обеспечению высочайшей выучки и слаженности органов управления и войск, обучать подчиненных современным способам ведения вооруженной борьбы.

"Особое внимание обратите, пожалуйста, на укрепление воинской дисциплины, воспитание у военнослужащих бдительности и чувства взаимовыручки. Именно вы должны служить примером для подчиненных. Помните, что во все времена офицеры являлись людьми долга, чести и образцом дисциплинированности", — подчеркнул глава государства.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Четверг, 05 Июль 2018, 13:02
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