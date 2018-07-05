Следующий этап налоговой реформы придется на 2021 год, сообщил министр Наливайко

Минск, 5 июля. В течение 2019—2021 годов Налоговый кодекс не должен подвергаться переработке, соответственно следующий этап внесения в него изменений и дополнений будет приходиться на 2021 год, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко 5 июля в ходе онлайн-конференции на сайте БелТА.

"Однако это не значит, что на протяжении этих трех лет работа над совершенствованием налогового законодательства не будет проводиться. Эти три года будут необходимы для того, чтобы определиться по концептуальным направлениям, по которым нельзя выработать приемлемое решение за короткий период времени. В частности в основу этой концепции лягут вопросы реального снижения налоговой нагрузки, реформирования имущественных налогов с учетом планируемой массовой оценки недвижимого имущества по всей стране, сближения бухгалтерского и налогового учета, оптимизации налоговых льгот, совершенствования отчислений, производимых в Фонд социальной защиты населения", — сказал министр.

Он напомнил, что цель нынешней корректировки Налогового кодекса определена в поручении главы государства. "Это обеспечение стабильности налогового законодательства, простота, понятность правовых норм и легкость их восприятия; недопущение правовой неопределенности и несогласованности правовых предписаний; стимулирование экономической деятельности. При этом вносимые изменения не должны повлечь снижение доходов бюджета", — заметил чиновник.

По словам Наливайко, была создана специальная межведомственная рабочая группа для подготовки предложений о комплексной корректировке Налогового кодекса из числа представителей органов государственного управления, крупнейших аудиторских компаний, бизнес-сообществ и экспертов Совета по развитию предпринимательства — всего около 60 человек.

"Работа проделана немалая: обсуждены нормы Общей части Налогового кодекса, ряд глав Особенной части. Многие вопросы вызывали бурные обсуждения, поступали предложения, зачастую противоречащие друг другу. И это естественно, ведь у разных сторон разные цели. И по таким вопросам необходимо было искать компромиссы. Сегодня же основная работа сосредоточена над редакцией Особенной части Налогового кодекса. Работа над самим текстом Особенной части — очень непростой процесс, поскольку нужно учесть все нюансы, увязать нормы различных глав, обеспечить единство построения всех положений", — сказал министр.