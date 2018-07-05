В Минске будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве с целью сокрытия изнасилования

Минск, 5 июля. В Минске окончено следствие по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемого в совершении убийства с особой жестокостью с целью сокрытия изнасилования.



Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова, вечером 21 декабря 2017 года девушка и четверо мужчин выпивали в квартире одного из них, расположенной в доме на проспекте Рокоссовского. Между 47-летним мужчиной и одним из приятелей возникла ссора, в ходе которой он ударил рукой в лицо и толкнул другого мужчину, пытавшегося прекратить избиение. После инцидента все остались ночевать в квартире.



Утром 22 декабря проживавшие в квартире мужчины услышали крики девушки. Она рассказала им об изнасиловании и сообщила, что собирается заявить об этом в милицию. 47-летний попросил оставить его наедине с девушкой на кухне, чтобы урегулировать конфликт. Чтобы воспрепятствовать обращению в правоохранительные органы, он угрожал девушке ножом, бил и душил ее руками, электрическим проводом. После совершения убийства спрятал тело в диван и предложил свидетелям вывезти его на дачу, однако они обратились в правоохранительные органы.



Осознав произошедшее, мужчина в течение нескольких дней скрывался в Лидском районе, а затем сам явился в Ленинское РУВД Минска. Первоначально он настаивал, что во время убийства находился в состоянии аффекта, так как девушка якобы стала требовать у него деньги за неразглашение сведений об их близости, а позже и вовсе указал, что преступление совершил другой человек.



Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила от комбинированной травмы, повреждения органов и механической асфиксии. В центральном аппарате ГКСЭ проведено более десяти генетических экспертиз, в ходе которых на изъятых вещественных доказательствах и в образцах для сравнительного исследования установлена смесь биологического материала потерпевшей и обвиняемого.



По заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина мог осознавать противоправный характер своих действий и руководить ими, в состоянии аффекта он не находился.



Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (насилие в отношении иного лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений), ч. 1 ст. 166 (изнасилование), ч. 2 ст. 167 (иные насильственные действия сексуального характера), пп. 6, 8 ч. 2 ст. 139 (убийство с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление) Уголовного кодекса.



Обвиняемый находится под стражей.