05.07.2018 13:07 Общество
В Витебской области возбуждены уголовные дела за незаконный оборот оружия
Минск, 5 июля. Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Витебской области завершили ряд баллистических экспертиз, по выводам которых правоохранительными органами возбуждены уголовные дела о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Как сообщает ГКСЭ Беларуси, житель Бешенковичского района хранил дома пистолет калибра 5,6 мм, изготовленный самодельным способом с использованием узлов и механизмов охотничьего ружья модели "ИЖ-К", пригодный для стрельбы.
В Орше у рабочего ООО "Евроторг" был обнаружен револьвер Нагана — Смирнского 1926 года выпуска. Несмотря на такой "возраст", оружие в хорошем состоянии. Экспертиза показала "достойную кучность боя", оружие, по ее свидетельству, "еще могло натворить бед в руках тех, кто не в ладах с законом".
В деревне Суйково Витебского района сотрудники милиции изъяли у местного жителя 40 винтовочных патронов калибра 5,6 мм, которые, согласно заключению эксперта, являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию и пригодны для стрельбы из винтовок и карабинов модели "ТОЗ", пистолетов "ИЖ-1", "ИЖ-35", "МЦ-М".
Но, как отмечает ГКСЭ, "всех превзошел" житель Глубокского района. Он дома спрятал 2.483 патрона калибра 5,6 мм. Они также оказались пригодными для применения по назначению.
Как сообщает ГКСЭ Беларуси, житель Бешенковичского района хранил дома пистолет калибра 5,6 мм, изготовленный самодельным способом с использованием узлов и механизмов охотничьего ружья модели "ИЖ-К", пригодный для стрельбы.
В Орше у рабочего ООО "Евроторг" был обнаружен револьвер Нагана — Смирнского 1926 года выпуска. Несмотря на такой "возраст", оружие в хорошем состоянии. Экспертиза показала "достойную кучность боя", оружие, по ее свидетельству, "еще могло натворить бед в руках тех, кто не в ладах с законом".
В деревне Суйково Витебского района сотрудники милиции изъяли у местного жителя 40 винтовочных патронов калибра 5,6 мм, которые, согласно заключению эксперта, являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию и пригодны для стрельбы из винтовок и карабинов модели "ТОЗ", пистолетов "ИЖ-1", "ИЖ-35", "МЦ-М".
Но, как отмечает ГКСЭ, "всех превзошел" житель Глубокского района. Он дома спрятал 2.483 патрона калибра 5,6 мм. Они также оказались пригодными для применения по назначению.