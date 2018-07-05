В Витебской области возбуждены уголовные дела за незаконный оборот оружия

Минск, 5 июля. Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Витебской области завершили ряд баллистических экспертиз, по выводам которых правоохранительными органами возбуждены уголовные дела о незаконном обороте огнестрельного оружия.



Как сообщает ГКСЭ Беларуси, житель Бешенковичского района хранил дома пистолет калибра 5,6 мм, изготовленный самодельным способом с использованием узлов и механизмов охотничьего ружья модели "ИЖ-К", пригодный для стрельбы.



В Орше у рабочего ООО "Евроторг" был обнаружен револьвер Нагана — Смирнского 1926 года выпуска. Несмотря на такой "возраст", оружие в хорошем состоянии. Экспертиза показала "достойную кучность боя", оружие, по ее свидетельству, "еще могло натворить бед в руках тех, кто не в ладах с законом".



В деревне Суйково Витебского района сотрудники милиции изъяли у местного жителя 40 винтовочных патронов калибра 5,6 мм, которые, согласно заключению эксперта, являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию и пригодны для стрельбы из винтовок и карабинов модели "ТОЗ", пистолетов "ИЖ-1", "ИЖ-35", "МЦ-М".



Но, как отмечает ГКСЭ, "всех превзошел" житель Глубокского района. Он дома спрятал 2.483 патрона калибра 5,6 мм. Они также оказались пригодными для применения по назначению.