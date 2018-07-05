Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 05.07.2018 14:45
 
05.07.2018 13:22 Экономика, Финансы

На биржевых торгах белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю, снизился к евро

Минск, 5 июля. 5 июля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю, снизился к евро.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0020 рубля (0,09%) и составил 2,3255 рубля.

Курс доллара снизился на 0,0054 рубля (0,27%) и составил 1,9892 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0086 рубля (0,27%) и составил 3,1438 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Во вторник фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,58% до 77,79 доллара за баррель. Фьючерсные контракты на нефть WTI торговались вблизи 73,77 доллара за баррель, что на 0,5% ниже предыдущего закрытия.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 повысился на 0,0337 рубля и составил 63,2604 рубля.

Марина Носова, БелаПАН.

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