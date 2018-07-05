Национальный центр маркетинга создает контактный офис в Китае для поддержки белорусских экспортеров

Минск, 5 июля. Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси 2 июля в Циндао (КНР) подписал соглашение о создании контактного офиса с целью комплексной поддержки белорусского экспорта для выхода на рынок в данном регионе, сообщила БелаПАН пресс-служба центра.



Соглашение заключено с китайской компанией Qingdao Feichuang Investment Co., Ltd. при поддержке посольства Беларуси в КНР.



Белорусский контактный офис расположится в Инновационном центре сотрудничества со странами пояса и пути (BRCIC) в Циндао.



В рамках соглашения у любого белорусского предприятия, заинтересованного в выходе на китайский рынок, появляется возможность направить своего представителя для работы в контактном офисе на беспрецедентно льготных условиях, отметила пресс-служба.



Бесплатно будут предоставлены: оборудованный оргтехникой офис в здании штаб-квартиры BRCIC; помощь в организации оптовой торговли белорусскими товарами, складские помещения и площади для демонстрации образцов; помощник-ассистент для организации работы и перевода документации с/на китайский язык; квартира для проживания представителя белорусского предприятия.



Воспользоваться льготами белорусского контактного офиса в Циндао могут только предприятия, получившие рекомендации Национального центра маркетинга МИД.



"Предполагается, что создание белорусского контактного офиса в Китае станет серьезным шагом в ускорении развития сотрудничества в сферах торговли, финансов, туризма, образования между двумя странами", — подчеркнули в центре.



BRCIC располагается на площади около 13,5 га в Циндао, провинция Шаньдун. Это 15-этажное здание, в котором есть офисные помещения общей площадью 15 тыс. кв. м. В настоящее время в инновационном центре открыли национальные офисы посольства ряда стран Африки, Азии, а также Армении. В здании предполагается размещение офисов первых 12 стран и консультационного визового центра. Вторая очередь предусматривает строительство четырех зданий на площади 100 тыс. кв. м (африканский, европейский, азиатский и американский центры по реализации инициативы "Один пояс — один путь").