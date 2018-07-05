Минск, 5 июля. Правительство внесло изменения в порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее постановление Совмина (№ 510 от 29 июня) опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документ, в частности, вносит изменения в постановление правительства от 12 июня 2014 года № 571, регулирующее экономическую сторону отношений между потребителями и предприятиями жилищно-коммунальных услуг.



Изменения касаются стоимости электроэнергии, учета тепла, оплаты ЖКУ в зависимости от мест проживания потребителей, возврата денег при переплате услуг и других моментов.



Так, для потребителей, чьи жилые помещения не оборудованы системами центрального горячего водоснабжения и централизованного снабжения природным газом, норматив потребления электроэнергии в месяц для оплаты по субсидируемым государством тарифам повышен до 250 кВт•ч. При потреблении от 250 до 400 кВт•ч оплата также будет производиться по субсидируемым тарифам, но с применением повышающего коэффициента 1,3. Но при превышении 400 кВт•ч платить придется по экономически обоснованным тарифам.



С 1 января во всех вводимых в эксплуатацию домах жильцы обязаны производить расчеты за тепловую энергию по показаниям индивидуальных приборов учета (ИПУ). После вступления постановления в силу стимул для оснащения жилых помещений приборами учета появится и у жильцов домов старшего поколения, считают в Совмине, поскольку плательщикам, установившим ИПУ за счет собственных средств, при оплате счетов за потребленную энергию в течение трех лет будет предоставляться 10-процентная скидка.



Также предусматривается возможность приостановления оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов на срок до шести месяцев в календарном году. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в организацию, осуществляющую вывоз твердых коммунальных отходов или производящую расчет и начисление платы. Данная норма касается одноквартирных, блокированных жилых домов, в которых отсутствуют зарегистрированные по месту жительства граждане.



Кроме того, некоторые категории граждан получили право производить плату за услуги электро- и газоснабжения по субсидируемым тарифам в двух жилых помещениях: по адресу обязательной регистрации по месту жительства и регистрации по месту пребывания. К таким категориям относятся неработающие пенсионеры, а также лица, имеющие право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законом "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан" или инвалиды 3-й группы.



Также изменен подход к плате за санитарное содержание мест общего пользования в отношении собственников нежилых помещений. Если такие помещения имеют отдельный вход непосредственно с придомовой территории, то от внесения платы за уборку подъезда и других мест собственник освобождается. Исключение составляют только такие работы, как дератизация, дезинфекция и дезинсекция.



У собственников нежилых помещений появилась также возможность рассчитываться за теплоснабжение по показаниям индивидуальных приборов учета при условии заключения соответствующего договора с энергоснабжающей организацией. Если помещение не оборудовано ИПУ, расчет производится по проектным тепловым нагрузкам.



Граждане, проживающие в общежитии и заключившие договор найма жилого помещения, обязаны вносить плату за водоснабжение, водоотведение, электрическую энергию, в том числе за потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, а также за санитарное содержание вспомогательных помещений, то есть за все услуги, начисляемые в зависимости от количества проживающих. Ранее подобная обязанность фактически возлагалась только при регистрации в общежитии по месту жительства или по месту пребывания, что приводило к неоднозначным ситуациям.



В документе также прописано, что отчисления граждан на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов предназначены "исключительно для капремонта".



Изменяется порядок возврата денег при переплате за услуги. В случае ошибочного внесения лишних сумм за потребленные ЖКУ по желанию гражданина ему возвратят разницу, если он обратится с соответствующим заявлением в обслуживающую организацию. Ранее лишние суммы не возвращались, а списывались в счет будущих платежей.



В постановлении также прописан порядок устранения допущенных исполнителем ошибок, в результате которых приходится дополнительно начислять плательщику определенные суммы.



Отдельно прописаны варианты при начислении платы на условных граждан за услуги "электроснабжение на работу лифта", "электроснабжение" и "газоснабжение" при отсутствии индивидуальных приборов учета.



Постановление вступило в силу 30 июня.