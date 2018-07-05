"Экодом" и "Зеленые" призывают власти решить проблемы безопасности БелАЭС, выявленные во время Европейской экспертизы стресс-тестов, до запуска станции

Минск, 5 июля. Белорусская партия "Зеленые" и общественное объединение "Экодом" призывают власти полностью решить проблемы безопасности строящейся в Островце АЭС, которые были выявлены во время Европейской экспертизы стресс-тестов проекта станции, до ее запуска. С соответствующим заявлением белорусские экологи выступили 5 июля.



Отчет Группы европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG) об экспертизе стресс-тестов БелАЭС был представлен 3 июля в Брюсселе, а его текст, включающий выводы и рекомендации белорусской стороне, опубликован 4 июля.



По оценке белорусских экологов, документ "выявил ряд проблем безопасности российского проекта АЭС-2006, по которому строится атомная электростанция под Островцом".



"Мы высоко оцениваем работу, выполненную группой ENSREG и представителями Евросоюза во время евроэкспертизы стресс-тестов, а также взаимодействие Госатомнадзора с европейскими регуляторами, поскольку благодаря этому многочисленные проблемы безопасности российского проекта Белорусской АЭС были определены и сформулированы", — отмечается в заявлении "Экодома" и партии "Зеленые".



"Мы считаем, что проблемы Белорусской АЭС, выявленные группой ENSREG во всех трех областях стресс-тестов, достаточно серьезны, поскольку каждая из них может стать причиной масштабного радиационного инцидента, — подчеркивают экологи. — Это, в частности, недостаточные исследования в области сейсмоустойчивости, вопросы к устойчивости оборудования к землетрясениям, несоответствие современным, постфукусимским требованиям готовности к блэкауту и потере окончательного отвода тепла, а также пробелы в области управления тяжелыми авариями".



"Эти проблемы, по нашему глубокому убеждению, должны быть открыто обсуждены, а затем решены — эффективно и своевременно, до ввода первого энергоблока в эксплуатацию. Для этого в проектную документацию Белорусской АЭС должны быть своевременно внесены соответствующие изменения", — говорится в заявлении.



"Что немаловажно, евроэкспертиза стресс-тестов Белорусской АЭС показала, что проект АЭС-2006 был разработан в соответствии со старыми, российскими, префукусимскими стандартами, которые не соответствуют современным подходам МАГАТЭ и Ассоциации европейских организаций в области ядерного регулирования WENRA. В то же время трансграничная природа проекта Белорусской АЭС и его географическая близость к границам ЕС требует его соответствия современным стандартам", — отмечают экологи.



Они призывают Госатомназдор и власти страны:



- воздержаться от публичных высказываний о том, что стресс-тесты якобы подтвердили безопасность БелАЭС и соответствие этой электростанции европейским стандартам, как от не соответствующих действительности;



- предпринять все необходимые меры в рамках процедуры стресс-тестов и включить в Национальный план действий все рекомендации ENSREG, как и меры по их реализации, а также обсудить Национальный план действий с общественностью;

- до того, как все выявленные проблемы безопасности будут обсуждены с общественностью и решены, не выдавать лицензию на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС.



Оценка отчета ENSREG белорусскими экологами совпадает с мнением министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса. Накануне глава литовской дипломатии заявил, что стресс-тесты, выполненные в соответствии с методологией ЕС, доказали небезопасность строящейся АЭС. По словам Линкявичюса, содержащиеся в отчете рекомендации "должны быть реализованы до запуска Островецкой АЭС". Литва ожидает, что Еврокомиссия "останется вовлеченной в этот процесс и будет держать его под контролем", заявил министр.



Совсем иную оценку отчета ENSREG дает белорусский Госатомнадзор. Он, в частности, считает, что "отчет о результатах партнерской проверки стресс-тестов Белорусской АЭС в целом носит позитивный характер".



Партнерская проверка результатов стресс-тестов БелАЭС проводилась группой из 17 экспертов стран — членов и не членов ЕС. В состав группы также были включены представители Еврокомиссии и три наблюдателя (от МАГАТЭ, России и Ирана). Эксперты посетили Беларусь 12—16 марта этого года.



Отчет, опубликованный на сайте ENSREG, состоит из 74 страниц. В нем оценивается качество национального доклада по стресс-тестам, дается оценка устойчивости АЭС к наводнениям, землетрясениям и другим стихийным бедствиям, мер на случай долговременной потери электропитания и потери конечного поглотителя тепла, а также оценка управления тяжелыми авариями.