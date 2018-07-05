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Дата распечатки: 05.07.2018 16:27
 
05.07.2018 15:48 Общество

Зимбабве заинтересовано в подготовке кадров в Академии МВД в Минске

Минск, 5 июля. Беларусь посетила делегация Министерства внутренних дел и культурного наследия Зимбабве во главе с генеральным комиссаром полиции Тандабанту Годвином Матангой. Основной целью визита стало дальнейшее расширение сотрудничества в правоохранительной сфере.

Как сообщает МВД Беларуси, на встрече с министром внутренних дел Игорем Шуневичем иностранные специалисты выразили заинтересованность в углублении взаимодействия по вопросам подготовки кадров и приобретения продукции белорусского производства.

Во время посещения департамента исполнения наказаний МВД иностранная делегация ознакомилась с изделиями, которые выпускаются предприятиями ДИН для нужд правоохранительных органов.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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