Зимбабве заинтересовано в подготовке кадров в Академии МВД в Минске

Минск, 5 июля. Беларусь посетила делегация Министерства внутренних дел и культурного наследия Зимбабве во главе с генеральным комиссаром полиции Тандабанту Годвином Матангой. Основной целью визита стало дальнейшее расширение сотрудничества в правоохранительной сфере.



Как сообщает МВД Беларуси, на встрече с министром внутренних дел Игорем Шуневичем иностранные специалисты выразили заинтересованность в углублении взаимодействия по вопросам подготовки кадров и приобретения продукции белорусского производства.



Во время посещения департамента исполнения наказаний МВД иностранная делегация ознакомилась с изделиями, которые выпускаются предприятиями ДИН для нужд правоохранительных органов.