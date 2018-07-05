МНС: Налоговая нагрузка на экономику в Беларуси составляет 25% ВВП

Минск, 5 июля. Налоговая нагрузка на экономику в Беларуси составляет 25% по отношению к ВВП — такие данные приводятся в аналитической записке Министерства по налогам и сборам. Представители бизнес-сообщества считают нынешний уровень налоговой нагрузки на экономику очень высоким.

"По предварительным данным, в 2017 году величина налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь составила 25% к ВВП и по сравнению с 2016 годом снизилась на 0,1 процентного пункта, что обусловлено опережающей динамикой ВВП по отношению к росту налоговых доходов", — отмечает МНС.



По данным министерства, удельный вес налогов на товары, работы и услуги составил 12,41% к ВВП и практически не изменился по сравнению с 2016 годом. В то же время удельный вес налогов на доходы и прибыль в 2017 году составил 7,15% к ВВП и вырос на 0,3 процентного пункта по сравнению с 2016-м.



В МНС объясняют, что это связано с ростом поступлений налога на прибыль, которые за прошлый год увеличились на 16%. "На такую динамику повлияло улучшение финансового состояния ряда плательщиков и уменьшение числа нерентабельных предприятий", — констатирует министерство.



В 2017 году, по информации МНС, удельный вес налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности по отношению к ВВП снизился до 3,37% (против 3,61% в 2016 году). "Основная причина такой динамики – сокращение более чем на 14% вывозных таможенных пошлин вследствие законодательного уменьшения ставки вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения", — поясняет налоговое ведомство.



Следует отметить, что, по оценке белорусских бизнес-союзов, нынешний уровень налоговой нагрузки на экономику является очень высоким. По информации Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей (БСПН) им. Кунявского, более половины добавленной стоимости предприятий изымается в виде налогов и сборов (в частности, уплачиваемых в Фонд социальной защиты населения и не учитываемых МНС).



По мнению делового сообщества, высокая налоговая нагрузка связана в том числе с тем, что предприятиям приходится нести большие расходы на налоговое администрирование. "Чтобы налоги правильно и своевременно уплачивать, предприятиям приходится содержать большой штат бухгалтеров и нести прочие большие расходы в связи с существующим администрированием налогов. Такие расходы никто в госорганах даже не считает, а их нужно сокращать в целях улучшения деловой среды и стимулирования экономической активности", — подчеркнул в беседе с корреспондентом БелаПАН почетный председатель БСПН им. Кунявского Георгий Бадей.



В настоящее время бизнес-союзы, МНС и другие госорганы принимают участие в разработке новой редакции Налогового кодекса, проект которой должен быть внесен на рассмотрение президента к 1 сентября. В июне Министерство по налогам и сборам сообщило, что новая редакция кодекса будет предусматривать расширение сферы применения упрощенной системы налогообложения.



