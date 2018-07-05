Генсек АБФФ Вергейчик извинился за свое высказывание о том, что футбол не женский вид спорта

Минск, 5 июля. Генеральный секретарь ассоциации "Белорусская федерация футбола" Юрий Вергейчик принес официальные извинения за свое недавнее высказывание о том, что футбол не женский вид спорта, а предназначение женщин — рожать детей. Соответствующее заявление опубликовано сегодня на сайте федерации.

"Огорчен, что мои слова вызвали негативную реакцию в обществе и были восприняты в контексте перспектив женского футбола Беларуси. Хотел бы принести извинения всем, кого задели или обидели мои слова", — заявил спортивный функционер.



В заявлении федерации подчеркивается, что АБФФ с момента основания видит своей основной задачей развитие "игры номер один на просторах страны". "Это включает в себя не только спортивную составляющую, но и социальную — поддержку системы общечеловеческих ценностей, ее интеграцию в национальные реалии", — отметили в организации.



В АБФФ пояснили, что женский футбол — неотъемлемая часть мирового спортивного движения. "Осознавая это и разделяя принципы всеобщего равенства, которые декларируют УЕФА и ФИФА, мы вносим свою лепту в поддержку данного направления. В частности, АБФФ на ежедневной основе обслуживает национальные женские и девичьи команды страны, проводит первенство республики, в котором выступает 8 клубов, а также организует целый комплекс масштабных мероприятий по массовому футболу в разных уголках Беларуси. В 2009 и 2016 годах республика приняла финальные турниры чемпионата Европы среди девушек до 17 и до 19 лет. Качественная организация этих состязаний получила высокую оценку УЕФА, придав позитивный импульс женскому футболу в Беларуси", — подчеркивается в заявлении.



"Мы уважаем право женщин на выбор профессиональной деятельности и приветствуем ситуации, когда приоритеты отдаются спорту", — заявили в АБФФ.



По словам Вергейчика, он лично уважительно относится к женскому спорту в целом и футболу в частности. "Каждый человек вправе сам выбирать, чем заниматься в жизни, — без оглядки на частные мнения окружающих, в том числе генерального секретаря федерации футбола. Я прекрасно знаком с уставом АБФФ, целями организации и понимаю, что развитие женского футбола — одно из приоритетных направлений деятельности ассоциации. Данному виду спорта, как и прежде, будет уделено пристальное внимание: от любительских соревнований до выступлений национальной сборной", — сказал он.



В интервью телеканалу "Беларусь 5" 4 июля Вергейчик высказал мнение о том, что футбол "все-таки не женский вид спорта". "В моем понимании. Предназначение женщины — рожать, а не так трудиться и издеваться над организмом. Все-таки спорт и футбол — это не только положительные эмоции, это еще и часть отданного здоровья и времени. Поэтому хотелось бы, чтобы для наших любимых женщин мы создавали идеальные условия для жизни. Я их ассоциирую с музыкой и танцами", — заявил генеральный секретарь федерации.