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Дата распечатки: 05.07.2018 18:10
 
05.07.2018 16:08 Общество

В Поставском районе возбуждено уголовное дело в отношении женщины, чей ребенок погиб во время пожара, когда она выпивала у соседей

Минск, 5 июля. Поставским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении жительницы деревни Полесье об оставлении ею в опасности малолетних детей.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, по данным следствия, 1 июля около 13.30 находящаяся в отпуске по уходу за ребенком женщина оставила шестерых малолетних детей одних дома и пошла выпивать к соседке. Спустя полчаса произошло возгорание жилого дома, в котором находились дети. Отец в момент пожара был на работе. О том, что произошло возгорание, в МЧС сообщили соседи.

В результате пожара погибла семилетняя девочка. Старшая сестра (восьми лет) и младшие дети (девочки в возрасте года и двух лет, и мальчики — трех и пяти лет) спасены. Сейчас дети находятся в приюте. Со старшим ребенком работают психологи. Родители находятся на стационарном лечении в психиатрической больнице.

Следователями в отношении 40-летней женщины возбуждено дело по ч. 2 ст. 159 УК (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, в случае если виновный имел возможность оказать потерпевшему помощь и был обязан о нем заботиться).

В ходе осмотра места происшествия следователи совместно с экспертами зафиксировали следовую картину, назначили судебно-медицинскую и пожаро-техническую экспертизы.

Установлено, что семья находится в социально опасном положении. В связи со злоупотреблением спиртными напитками родителями малолетние дети ранее неоднократно изымались из семьи. В момент пожара подозреваемая женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения — концентрация этилового спирта составляла 2,00 промилле.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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