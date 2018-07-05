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Дата распечатки: 05.07.2018 18:09
 
05.07.2018 16:43 Экономика

Совет по развитию предпринимательства предлагает расширить возможности субъектов инфраструктуры поддержки бизнеса

Минск, 5 июля. Совет по развитию предпринимательства выступил с инициативой о расширении возможностей субъектов инфраструктуры поддержки бизнеса. Как сообщает пресс-служба совета, соответствующее предложение направлено в правительство.

В совете напомнили, что в соответствии с указом президента от 19 сентября 2017 года № 338 "О налоговом консультировании" в Беларуси появился новый вид деятельности — налоговое консультирование.

"Данные услуги на протяжении ряда лет оказывают центры поддержки предпринимательства и инкубаторы малого предпринимательства, имея при этом наработанную клиентскую базу, в том числе из числа субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в малых, средних городских поселениях и сельской местности, где необходимость в услугах такого рода особенно актуальна", — подчеркнули в совете.

Однако по законодательству деятельность по налоговому консультированию может осуществляться только физическим лицом, получившим квалификационный аттестат налогового консультанта и являющимся членом Палаты налоговых консультантов, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, либо коммерческой организацией, в штате которой состоит работник, являющийся налоговым консультантом.

Учитывая высокую значимость центров поддержки предпринимательства и инкубаторов малого предпринимательства совет предлагает внести изменения в указ № 338, предусматривающие нераспространение его норм на инфраструктуру поддержки бизнеса, если персонал таких организаций располагает необходимыми техническими возможностями и квалификацией.
Алексей Александров, БелаПАН.

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