05.07.2018 17:12 Общество, Политика
Активист оппозиции Денис Урбанович отбывает административный арест за защиту Куропат
Минск, 5 июля. Активист оппозиции Денис Урбанович отбывает 10-суточный административный арест за участие в акции по защите Куропат, сообщает правозащитный сайт spring96.org.
Как удалось выяснить правозащитникам, активист находится в изоляторе временного содержания Минского района. О судьбе Урбановича ничего не было известно с момента его задержания 30 июня. Суд над активистом состоялся 1 июля, в его отношении было составлено девять протоколов по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).
Сегодня также выяснилось, что 2 июля на 10 суток арестована участница акций у ресторанно-развлекательного комплекса "Поедем поедим" Наталья Горячко.
Как сообщалось, 4 июля за участие в акциях по защите урочища оштрафованы председатель Партии БНФ Григорий Костусев и экс-лидер движения солидарности "Разам" Вячеслав Сивчик. Административными 10-суточными арестами наказаны режиссер Алексей Турович и активист кампании "Европейская Беларусь" Максим Винярский. 30 июня подвергнуты аресту сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец и общественная активистка Ольга Николайчик.
Акции протеста против открытия развлекательного комплекса возле места расстрелов и захоронения жертв сталинских репрессий — урочища Куропаты под Минском — проходят ежедневно с 31 мая.
Как удалось выяснить правозащитникам, активист находится в изоляторе временного содержания Минского района. О судьбе Урбановича ничего не было известно с момента его задержания 30 июня. Суд над активистом состоялся 1 июля, в его отношении было составлено девять протоколов по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).
Сегодня также выяснилось, что 2 июля на 10 суток арестована участница акций у ресторанно-развлекательного комплекса "Поедем поедим" Наталья Горячко.
Как сообщалось, 4 июля за участие в акциях по защите урочища оштрафованы председатель Партии БНФ Григорий Костусев и экс-лидер движения солидарности "Разам" Вячеслав Сивчик. Административными 10-суточными арестами наказаны режиссер Алексей Турович и активист кампании "Европейская Беларусь" Максим Винярский. 30 июня подвергнуты аресту сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец и общественная активистка Ольга Николайчик.
Акции протеста против открытия развлекательного комплекса возле места расстрелов и захоронения жертв сталинских репрессий — урочища Куропаты под Минском — проходят ежедневно с 31 мая.