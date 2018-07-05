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Дата распечатки: 05.07.2018 19:52
 
05.07.2018 18:19 Экономика

Правительство создало группу для "выработки оперативных предложений" по вопросам поставок продовольствия в Китай

Минск, 5 июля. Распоряжением премьер-министра от 29 июня № 188р создана рабочая группа для "выработки оперативных предложений" по вопросам поставок продовольствия в Китай, сообщила в четверг пресс-служба правительства.

Группа будет работать под руководством заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло. Ей поручено до 1 ноября подготовить и внести в Совет министров предложения об увеличении объемов экспорта продукции в КНР и расширении товарной номенклатуры продуктов питания, а также об организации оптимальных транспортно-логистических схем.

При необходимости группа может привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, Минского облисполкома, Минского горисполкома, других организаций.

Координация работы по выполнению распоряжения возложена на заместителей премьер-министра "в соответствии с распределением обязанностей".
БелаПАН.

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