В Минспорта обсудили ситуацию вокруг туристической компании "Натали Турс"

Минск, 5 июля. Под председательством заместителя министра спорта и туризма Михаила Портного 5 июля в ведомстве состоялось совещание, на котором обсуждалась ситуация, связанная с туристической компанией "Натали Турс".



В министерство были приглашены директор представительства "Натали Турс" в Минске Ольга Вышинская, представители туристических агентств, которые работают с этой компанией, руководство Департамента по туризму Минспорта, Республиканского союза туристических организаций и Республиканского союза туристической индустрии, сообщила пресс-служба Минспорта.



Основная цель разговора — выяснить, насколько критична ситуация для граждан Беларуси, которые воспользовались услугами "Натали Турс", чем можно помочь людям в этих условиях.



Ольга Вышинская проинформировала, что за границей находится 89 белорусских граждан, которые приобретали путевки в "Натали Турс". По ее словам, этим людям не стоит беспокоиться: их авиабилеты оплачены.



Данные о количестве оплаченных туров, которые были аннулированы, уточняются.



По предварительным сведениям, продажи чартерных программ рассчитаны до середины сентября. Эти туры приобрело около 400 граждан.



Вышинская заверила, что с каждым клиентом компания намерена работать индивидуально, чтобы минимизировать издержки для туристов и компенсировать им финансовые потери.



Руководство общественных туристических организаций выразило готовность оказать консультативную помощь директору представительства "Натали Турс" с учетом опыта и сложившейся практики.



По словам Михаила Портного, Министерство спорта и туризма находится в постоянном контакте с руководством Федерального агентства по туризму России (Ростуризм). В частности, руководителю Ростуризма Олегу Сафонову направлено официальное письмо, в котором российская сторона проинформирована о том, что на белорусском туристическом рынке складывается непростая ситуация, связанная с действиями российского туроператора "Натали Турс".



Кроме того, состоялся телефонный разговор с главой Ростуризма, в ходе которого Сафонов попросил белорусских коллег предоставить полную информацию о гражданах Беларуси, которые приобретали туры в "Натали Турс" и сейчас отдыхают за границей.



Сафонов пообещал содействие в разрешении ситуации с "Натали Турс" и ее аффилированной компанией "Панорама Тур".



29 июня туроператор "Натали Турс" сообщил об отмене с 30 июня чартерных программ в Испанию, Италию, Грецию и Турцию, чтобы снизить свои издержки в связи с полузагруженными чартерами. 2 июля глава компании Владимир Воробьев призвал другие турагентства поддержать партнера в трудной ситуации. Он заявил, что пытается минимизировать неудобства для клиентов компании, ищет новых принимающих партнеров вместо отказавшихся от сотрудничества. Однако уже 3 июля Ассоциация туроператоров России сообщила, что туристы "Натали Турс" сталкиваются с проблемами при заселении в отели Испании, Италии, Турции и Греции из-за неоплаты, также неоплаченными в некоторых случаях оказываются авиабилеты и трансферы. 4 июля компания официально объявила, что не может выполнять обязательства по турпоездкам и аннулирует заказы с 4 июля по 30 сентября включительно.



Белорусские граждане могут вернуть деньги за отмененные российским туроператором "Натали Турс" поездки через свое белорусское турагентство, сообщил БелаПАН директор Республиканского союза туристических организаций Валентин Цехмейстер.



По словам Цехмейстера, за возвратом денег туристы могут обращаться к агентству, с которым у них заключен договор. "Турист может написать заявление турагенту на возврат средств или замену тура, если оператор не может сразу вернуть ему деньги", — сказал он.



Цехмейстер отметил, что из-за проблем у "Натали Турс" в Беларуси пострадали две "солидные туристические компании, которые выполняли агентскую деятельность российского туроператора".



"Натали Турс" не рядовая компания, — сказал директор союза. — Если они накопили миллионы долларов долга, этот финансовый нарыв — не дело одного дня, какое-то время дела у них уже шли неважно. И, по словам самого Воробьева, компания близка к банкротству".