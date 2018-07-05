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Дата распечатки: 05.07.2018 21:33
 
05.07.2018 20:19 Экономика

Первый вице-премьер Матюшевский примет участие в саммите глав правительств Центральной и Восточной Европы и Китая в формате "16+1"

Минск, 5 июля. Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский во главе правительственной группы 6—7 июля совершит рабочий визит в Болгарию.

Он примет участие в саммите глав правительств Центральной и Восточной Европы и Китая в формате "16+1".

Матюшевский посетит выставку достижений сотрудничества государств Центральной и Восточной Европы с Китаем, будет присутствовать на открытии бизнес-форума стран — участниц формата сотрудничества "16+1" и на пленарном заседании глав правительств стран "16+1". На полях саммита у первого заместителя премьер-министра запланированы двусторонние встречи, сообщила пресс-служба правительства.

Формат сотрудничества "16+1" был инициирован Китаем в 2012 году. Его цель — активизация взаимодействия КНР со странами Центральной и Восточной Европы (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Латвия, Литва, Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония). Стороны провели шесть саммитов: в Варшаве (2012 год), Бухаресте (2013), Белграде (2014), Сучжоу (2015), Риге (2016) и Будапеште (2017).

В последние три года Китай привлекает к участию в формате "16+1" наблюдателей — Австрию, Грецию, Беларусь, ЕС в целом, Европейский банк реконструкции и развития. Беларусь принимала участие в саммитах 2016 и 2017 годов. В Будапештских директивах, принятых по итогам саммита, был закреплен статус Беларуси как наблюдателя формата.
БелаПАН.

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