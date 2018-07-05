Саснович впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдонского теннисного турнира

Минск, 5 июля. Белорусская теннисистка Александра Саснович (50-е место в одиночном рейтинге ВТА) впервые в карьере вышла в третий круг открытого чемпионата Англии на кортах Уимблдона.



5 июля в 1/32 финала вторая ракетка страны со счетом 6:0, 6:4 выиграла у американки Тейлор Тансенд (73). На старте соревнований Саснович победила седьмую ракетку мира Петру Квитову из Чехии — 6:4, 4:6, 6:0. Следующей соперницей спортсменки из Беларуси будет выступающая за Австралию уроженка Москвы Дарья Гаврилова (25).



В первом круге женского парного разряда (1/32 финала) Арина Соболенко (80) и Вероника Кудерметова из России (63) взяли верх над американкой Даниэллой Коллинз (без рейтинга) и австралийкой Джессикой Мур (75) — 5:7, 6:4, 6:2.



Вера Лапко (90) и Дарья Гаврилова (65) уступили румынкам Ирине-Камелии Бегу (29) и Михаэле Бузарнеску (35) — 3:6, 6:7 (3:7).



Лидия Морозова (50) и голландка Лесли Керкхове (58) проиграли Петре Мартич из Хорватии (918; 43-е место в одиночном рейтинге) и Магдалене Рыбариковой из Словакии (260; 19) — 5:7, 3:6.