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Дата распечатки: 05.07.2018 23:24
 
05.07.2018 22:24 Общество

Кондрусевич призвал власти сохранить историческую ценность Военного кладбища в Минске

Минск, 5 июля. Сохранить историческую ценность Военного кладбища в Минске призвал власти и общественные организации архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Беларуси.
"Совсем недавно состоялось торжественное открытие второй очереди мемориального комплекса "Тростенец" в урочище Благовщина на месте гитлеровского лагеря смерти — четвертого по количеству уничтоженных в нацистских концентрационных лагерях людей после Освенцима, Треблинки и Бухенвальда. Подобных мест в нашей стране много и многие из них, в том числе и Куропаты, ждут того времени, когда память их жертв будет должным образом увековечена. Надеемся, что это время наступит", — отмечает Кондрусевич в своем обращении, размещенном на сайте костела catholic.by.

Вместе с тем "мы становимся свидетелями негативного отношения к нашей истории". "Одним из наиболее ярких свидетельств этого является так называемое "упорядочение" Военного кладбища в Минске — историко-культурной ценности Беларуси. На нем похоронены люди разных национальностей и вероисповеданий, знаменитые люди Беларуси, в том числе народные поэты Янка Купала и Якуб Колас", — пишет митрополит.

По его словам, никто не противоречит тому, что время от времени необходимо упорядочивать кладбище. Однако упорядочение кладбища "не должно искажать истории". "Упорядочение, которое началось на Военном кладбище в Минске, часто связано с уничтожением памятников и надгробных крестов, как это было сделано на кладбище Крупцы, что на проспекте Победителей. Такой подход к делу уничтожает аутентичность кладбища как историко-культурной и религиозной ценности", — убежден Кондрусевич.

Исчезновение с них крестов "свидетельствует о смещении  христианства — традиционной религии нашей Отчизны — на периферию жизни".

"Я обращаюсь к государственным властям Республики Беларусь и общественным организациям с призывом сделать все возможное, чтобы сохранить историческую ценность Военного кладбища в Минске, не допустить в будущем разорения святых мест, которыми являются места захоронения умерших, и сохранить нашу историю", — заканчивает обращение архиепископ Кондрусевич.

Реконструкция кладбища, ведущего свою историю с XIX века, началась в этом году.
БелаПАН.

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